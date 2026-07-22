"Моя робота — війна": Сирський зробив першу заяву після свого звільнення

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Колишній головком Олександр Сирський зробив заяву після того, як залишив посаду.

Своє звернення він опублікував у Телеграм.

«Сьогодні я залишаю пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Я бачив цю війну від її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі.

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У лютому-березні 2022 року мені випала честь командувати обороною Києва, і нашими спільними зусиллями столиця вистояла. Тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова.

Потім був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ. Згодом на Донеччині ми знищили найбоєздатнішу частину російської армії ― ПВК «Вагнер»», — нагадав він.

«Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей.

Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію — вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника», — продовжив він.

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І про головне — у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає.

Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога

Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», — додав Сирський.

Сирський більше не головком ЗСУ — що відомо

Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий.

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Президент заявив, що разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою «визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України».

Зеленський відзначив заслуги Олександра Сирського: «Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна».

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