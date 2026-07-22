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"Моя робота — війна": Сирський зробив першу заяву після свого звільнення
Ексголовком перерахував здобутки на посаді та подякував українцям за стійкість та мужність.
Колишній головком Олександр Сирський зробив заяву після того, як залишив посаду.
Своє звернення він опублікував у Телеграм.
«Сьогодні я залишаю пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Я бачив цю війну від її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі.
У лютому-березні 2022 року мені випала честь командувати обороною Києва, і нашими спільними зусиллями столиця вистояла. Тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова.
Потім був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ. Згодом на Донеччині ми знищили найбоєздатнішу частину російської армії ― ПВК «Вагнер»», — нагадав він.
«Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей.
Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію — вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника», — продовжив він.
І про головне — у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає.
Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога
Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», — додав Сирський.
Сирський більше не головком ЗСУ — що відомо
Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий.
Президент заявив, що разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою «визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України».
Зеленський відзначив заслуги Олександра Сирського: «Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна».