Ситуація на фронті, переговори про гарантії безпеки та зустріч із Путіним: що повідомив Зеленський на брифінгу

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті, майбутні переговори із партнерами про гарантії безпеки та можливість зустрічі з Путіним, а також пояснив доцільність збільшення віку до 22 років для чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон.

ТСН.ua зібрав головні заяви глави української держави.

Про ситуацію на фронті

Президент Зеленський повідомив, що окупаційна російська армія концентрується на Покровському напрямку, де зосереджено близько 100 тисяч солдатів.

Реклама

«Вони готують в будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо», — наголосив глава держави.

За його словами, у Харківській українські військові проводять активні дії. Зокрема, у Куп’янську.

Зеленський зазначив, що на Сумщині українські захисники витісняють окупантів.

У Запорізькій області, за словами президента, загарбники «накопичують свої десантні сили і це угруповання у них достатньо велике».

Реклама

Про буферну зону

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому велика буферна зона не має сенсу. За його словами, така «мертва зона» вже існує.

«Не треба затягувати час, не треба вестись на всякі додаткові умови від Росії. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від України, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій, які вони зайняли, і там розташовуватись», — наголосив президент.

За його словами для створення буферної зони на 20 чи 40 кілометрів достатньо віддати наказ не застосовувати дрони на цій відстані.

Про переговори з європейськими партнерами

Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться «європейський трек» переговорів про гарантії безпеки.

Реклама

«Ми будемо організовувати [переговори] на рівні лідерів, тому що треба ставити деякі точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, я думаю, ми будемо на різних майданчиках, будемо мати кілька зустрічей», — зазначив президент.

При цьому він уточнив, що у переговорах візьмуть участь представники «вашингтонської групи» та інші європейські лідери.

Про переговори із США

Володимир Зеленський повідомив про питання, які будуть обговорюватися з американською стороною.

«Перше питання — це програми. Питання номер два: Росія демонструє неготовність до дипломатії своїми ударами по цивільній інфраструктурі, вбиваючи наших цивільних людей і наших дітей», — сказав він.

Реклама

Окрім того, за словами президента, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко буде мати окрему зустрічі з бізнесом США — «з потенційними інвесторами».

Про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Про зустріч з Путіним

Український лідер зазначив, що Росія одночасно готується до зустрічі з Україною і робить усе можливе, щоб її не допустити.

«Я думаю, що відбувається два паралельні процеси: вони думають, яким чином ця зустріч [з президентом РФ Володимиром Путіним] можлива, але будуть робити все, щоб це не відбулося», — прокоментував Зеленський.

Реклама

Ультимативні умови, озвучені речником кремлівського диктатора Дмитром Пєсковим, він назвав «старою історією про денацифікацію»

«Це схоже на відтермінування, тому що ті самі умови. Але і, на мій погляд, підготовка їхнього суспільства, тому що у них радикалізоване суспільство, яке не бачить змісту зустрічі [Зеленського і ПутінаЇ]», — зазначив Зеленський

Про виїзд 18-22 річних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалене рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки не матиме негативного впливу на обороноздатність країни, а натомість допоможе зберегти молодь для України.

«Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, бо вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що вони втрачають зв’язок з Україною», — сказав він.

Реклама

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18-22-річних хлопців.

«Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього треба працювати. Якщо дитина не закінчить школу в рідній державі і виїжджає, тобто вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики з тим, що вона повернеться, або не так, ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому і прийнято відповідне рішення», — наголосив він.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не виключає можливості зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським. Але на цій зустрічі потрібно «фіналізувати ті напрацювання, які попередньо мають бути здійснені на рівні експертів».