Ситуація навколо НАБУ і САП: Польща дала попередження Зеленському

Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Найгіршим рішенням українського президент Володимира Зеленського буде припинення боротьби з корупцією.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми сказали президенту Зеленському, що найгірше, що він може зараз зробити, це відвернутися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу", — заявив він в інтервʼю Polsat.

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Зауважимо, свою заяву очільник польського МЗС зробив на тлі внесення до парламенту законопроєкту про поновлення незалежності САП та НАБУ.

Як повідомлялося, раніше Німеччина і Франція прокоментували скандальні закони щодо НАБУ та САП. У заяві німецького МЗС наголосили, що розділяють занепокоєння послів G7 з приводу розслідувань щодо працівників НАБУ. Своєю чергов, Париж вірить, що “ситуацію ще можна врятувати”.

Нагадаємо, 22 липня український парламент схвалив скандальний законопроєкт №12414.о Його окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують діяльність цих органів генпрокурору. Документ підтримало 263 нардепів. Президент Володимир Зеленський тогож вечора підписав документ.

Напередодні, 24 липня, Зеленський погодив текст нового документа щодо роботи НАБУ та САП та вніс його до Верховної ради. Президент називає текст законопроєкту "збалансованим".

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Спікер Руслан Стефанчук каже, що парламент розгляне президентський законопроєкт №13533 31 липня. З його слів, під час розгляду буду пропонувати ухвалити його одразу за основу та в цілому.

Дата публікації 19:51, 24.07.25 Кількість переглядів 20 Обіцянка нового закону для НАБУ і САП не спиняє мітингів!