"Ситуація складається на користь миру": у Києві обговорили план Трампа щодо закінчення війни

У Києві відбулись переговори між українським керівництвом і делегацією США / © Associated Press

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс заявила, що за підсумками зустрічей із керівництвом України та міністром армії США Деном Дрісколлом, ситуація щодо мирного врегулювання війни нарешті складається на користь миру, якого українці так довго чекали. За її словами, усі учасники переговорів поділяють бачення президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Про це вона написала у соціальній мережі X (колишній Twitter) Посольства США в Києві.

Надзвичайно конструктивні переговори

Переговори відбулися за участю міністра армії США Дена Дрісколла та українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського, який раніше підтвердив, що отримав проєкт мирного плану від американської сторони.

Джулі С. Девіс підкреслила високий рівень конструктивності цих зустрічей.

«Ми мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні — усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни,» — заявила дипломатка.

Імпульс на боці миру

Повірена у справах США також висловила оптимістичну оцінку поточної дипломатичної динаміки, зазначивши, що мирний процес набирає обертів.

«Імпульс нарешті на боці миру — миру, якого українці так довго чекали,» — констатувала Джулі С. Девіс.

Ці заяви підтверджують інформацію Офісу президента України, який раніше повідомив про готовність Володимира Зеленського обговорювати дипломатичні можливості та основні пункти плану з Дональдом Трампом найближчими днями.