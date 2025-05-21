"Ситуація складається вдало": Стубб спростував вихід США із процесу переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Фінляндії Александр Стубб на бізнес-семінарі в Гельсінкі в середу, 21 травня, заявив, що Сполучені Штати не відмовилися від миротворчих зусиль і продовжать брати участь у переговорах як посередник, щоб закінчити війну між Україною та Росією.

Про це пише фінське видання Yle.

"Посередників побільшало. Раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зазначив Стубб.

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Фінський президент додав, що, на його думку, ситуація складається вдало, тому що тепер Європа зможе брати участь в обговореннях умов припинення вогню та можливої мирної угоди між Україною та Росією.

За словами Стубба, наступним етапом будуть переговори на технічному рівні. Можливо, вони відбудуться вже наступного тижня у Ватикані.

Нагадаємо, не виключено, що Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Росією та Україною у Ватикані. Але поки що ні сам Папа, ні представники Ватикану не робили таких публічних заяв, тож перспектива мирних переговорів у Ватикані залишається незрозумілою.