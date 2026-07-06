"Ситуація зайшла у глухий кут": генсек НАТО зробив заяву про війну в Україні

Марк Рютте / © Associated Press

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Російські війська наразі не здатні на значне просування на фронті, а сама ситуація на полі бою загалом зайшла у глухий кут.

Про це під час спілкування з пресою напередодні саміту Альянсу в Анкарі заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За оцінкою очільника НАТО, останні кілька місяців українські військові демонструють значно кращі результати та успішно стримують ворога на передовій.

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«Ви завдаєте удару по російській економіці. Ви завдаєте удару глибоко в тил Росії — по енергетичній інфраструктурі, по ВПК… І ви здатні на передовій запобігти значному просуванню росіян. Вони більше цього не роблять. Зараз ситуація зайшла у більш-менш глухий кут», — зазначив Рютте.

Він також додав, що кремлівський режим зазнає величезних втрат серед особового складу заради мінімальних результатів.

«Це жахлива новина для всіх російських сімей… Путін готовий прийняти те, що до 35 000 його власних солдатів гинуть на полі бою… Але, звісно з військової точки зору, це важливо для України. Ви там успішні», — підкреслив Генсек НАТО.

Марк Рютте окремо прокоментував чергову атаку російських військ на Київ, яка відбулася напередодні вночі. Він назвав ці дії агресора безсилою відповіддю на успіхи Збройних Сил України.

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«Це невибірковий напад на мирних жителів, на інфраструктурні міста в Україні, вбивство людей. Але Росія не зможе виграти цю війну таким чином. Звісно, це жахливо для людей… Але факт полягає в тому, що ви, хлопці, справляєтеся набагато краще за останні кілька місяців, ніж лише три чи чотири місяці тому», — підсумував керівник Альянсу.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив фантазії про «перемоги» на фронті і запевнив, що війна триватиме до досягнення «визначених цілей».

Потім речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков цинічно запевнив, що РФ відкрита до мирних переговорів щодо війни в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО в Туреччині.

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