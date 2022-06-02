"Сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу": Єрмак заінтригував заявою після переговорів зі США

"Сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу": Єрмак заінтригував заявою після переговорів зі США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив військову допомогу для України з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

За підсумками розмови Єрмак анонсував "сюрпризи" для російських окупантів, про які стане відомо пізніше.

Про це голова ОП написав у Мережі 2 червня.

Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним сторони обговорили питання нового пакету військової допомоги для України від США.

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"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", – йдеться у повідомленні Єрмака.



Він також наголосив, що це не остання допомога США.

"Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над росією. Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", – резюмував керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 1 червня в Білому домі офіційно оголосили, що передають Україні РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них.

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