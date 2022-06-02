Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу": Єрмак заінтригував заявою після переговорів зі США

Дата публікації
Перегляди
1507
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу": Єрмак заінтригував заявою після переговорів зі США

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив військову допомогу для України з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

За підсумками розмови Єрмак анонсував "сюрпризи" для російських окупантів, про які стане відомо пізніше.

Про це голова ОП написав у Мережі 2 червня.

Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним сторони обговорили питання нового пакету військової допомоги для України від США.

"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", – йдеться у повідомленні Єрмака.

Він також наголосив, що це не остання допомога США. 

"Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над росією. Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", – резюмував керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 1 червня в Білому домі офіційно оголосили, що передають Україні РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них.  

Велика Британія надасть Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню M-270

Велика Британія надасть Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню M-270

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація