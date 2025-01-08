"Так було і з Patriot": Зеленський прокоментував заяви Трампа про Україну в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі не варто робити висновків щодо політики Сполучених Штатів стосовно вступу України до НАТО. Зараз важливіше працювати над тим, щоб отримати конкретні гарантії безпеки для нашої країни.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Коментар Зеленського пролунав у відповідь на слова Трампа, який заявив, що "може зрозуміти почуття" Путіна, коли Україна прагне стати членом НАТО.

"Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити жодних висновків. Так було в нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна", – сказав Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен у середу, 8 січня.

Він зауважив, що Україна не тільки не була членом НАТО, а й взагалі не мала реальних гарантів безпеки. Зеленський наголосив, що зараз НАТО не бере участь у війни, тому Україна вимагатиме дієвих гарантій безпеки від держав, які претендують на лідерство та мир у світі.

За словами Зеленського, гарантії безпеки залежать не тільки від США, і від спільної позиції європейських країн.

"Скажу вам чесно, на жаль, за всієї поваги до всіх країн Європи, до США, і за всієї поваги до того обсягу [допомоги – ред.], що нам надавали від початку війни, НАТО не мало спільної підтримки США з усіма союзниками в Європі", – наголосив президент України.

Він нагадав, що США, Німеччина, Угорщина та Словаччина виступали проти вступу України до НАТО. І саме через те, що у НАТО не бачили Україну повноправним членом альянсу, зараз в нашій країні вирує війна.

"Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО, та переклав відповідальність за розвʼязування війни на свого попередника Джо Байдена.

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