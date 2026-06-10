"Так не працює": у Зеленського озвучили жорстку формулу завершення війни

Президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Завершити війну Росії проти України можливо лише шляхом системного та максимально жорсткого тиску на Москву як в економічній, так і у військовій сферах.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ефективна стратегія завершення війни передбачає не символічні обмеження, а реальну ізоляцію Росії від глобальних ринків та посилення військового тиску.

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«Закінчити війну можна буде тільки через системний, максимально жорсткий тиск на Російську Федерацію в економічному і в мілітарному плані», — наголосив Подоляк.

Він зазначив, що санкційна політика не повинна повторювати підходи, які застосовувалися після 2014 року, коли для Росії залишалися можливості обходити обмеження або розраховувати на їх швидке скасування.

«Це не означає, як в 2014 році: давайте ми тут якісь санкції запровадимо, але залишимо можливість ці санкції швидко скасувати, чи залишимо можливість ці санкції обходити, чи залишимо можливість мати паралельні експорти, імпорти і так далі. Так не працює», — підкреслив радник глави ОП.

Подоляк вважає, що міжнародна спільнота стоїть перед вибором: або повноцінно ізолювати Росію від світової економіки, або й надалі спостерігати, як війна отримує фінансування та продовжується попри значні людські втрати.

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«Або Росія ізольована від глобальних ринків, або ми продовжимо грати в гру, що „незрозуміло хто фінансує війну“, чому вона триває, чому мільйонні втрати не впливають на суспільство російське», — заявив він.

Окремо Подоляк наголосив, що підхід до взаємодії з російським керівництвом уже визначений у публічних сигналах президента України Володимира Зеленського, зокрема в його відкритому листі.

«З Путіним треба розмовляти тільки через призму примусу чи через страх, який буде у Путіна базовою емоцією», — підсумував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вперше написав відкритий лист до очільника Кремля Володимира Путіна із пропозицією завершити війну через переговори. Його було оприлюднено на сайті Офісу президента.

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У зверненні до Путіна Зеленський заявив, що Росія зазнає значних втрат, а Україна продовжує чинити спротив і отримує міжнародну підтримку.

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