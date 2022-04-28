"Так, вона така": у хатньої робітниці Медведчука знайшли понад пів мільйона доларів під час обшуку

"Так, вона така": у хатньої робітниці Медведчука знайшли понад пів мільйона доларів під час обшуку

У хатньої робітниці підозрюваного в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука провели санкціоновані судом обшуки. Під час них правоохоронці вилучили 467 тис. дол. та 87 тис. євро.

Обшук відбувся в ході розслідування кримінального провадження щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально – нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (…) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро", – йдеться у повідомленні.

"І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", – додала Венедіктова.

Нагадаємо, 16 квітня Личаківський райсуд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку та взяв його під варту без можливості внесення застави за підозрою в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації.

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