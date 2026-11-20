Дональд Трамп / © Associated Press

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США, Китай та Росія провели тристоронню зустріч, яка допомогла зменшити світову ядерну загрозу та показала «небачений» раніше рівень порозуміння між лідерами.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами після завершення саміту із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним у Китаї.

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Трамп про саміт у Китаї — що заявив

За його словами, проведення переговорів у такому форматі стало несподіваним та історичним кроком.

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«За багато-багато років тристороння зустріч. Я навіть такого не очікував. Я навіть не повірив одразу. Вперше за всю історію Сполучені Штати, Росія та Китай», — заявив Трамп.

Також Трамп прокоментував питання ядерної безпеки. За його словами, учасники зустрічі майже не обговорювали застосування ядерної зброї.

«Ми не говорили навіть практично про використання ядерної зброї. А ми володіємо понад 80% всесвітньої ядерної зброї. Так ми зменшуємо загрозу ядерної зброї світу», — наголосив він.

Говорячи про спілкування з лідерами Китаю та Росії, Трамп зазначив, що їм вдалося налагодити діалог.

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«Я говорю, що у нас чудові відносини з цими двома людьми (Сі та Путіним — ред). Ми обходимо наші гострі кути», — підкреслив він.

Американський політик також детально описав атмосферу взаємодії між учасниками зустрічі. Він відзначив особливий рівень взаєморозуміння.

«Просто така хімія між нами була, такий електричний струм між нами проводив. Це така дружба, якої раніше ніколи не бачили», — сказав Трамп представникам медіа.

Також Трамп відзначив роботу своєї команди. Президент США наголосив, що вся делегація гідно представила країну на цій зустрічі. Політик назвав саміт чудовою та неймовірною подією і додав, що для нього було величезною честю представляти громадян на цих переговорах.

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Підсумовуючи враження від саміту, Дональд Трамп зазначив, що підготовка до події була складною, проте загальний результат та атмосфера перевершили його очікування.

«Ми пройшли надзвичайно складним маршрутом, але це найбільша подія. Звісно, вона відчувалася як величезна подія. Я не їхав, очікуючи таке, але якби ви там побували, ви б побачили, що енергетика панувала просто неймовірна», — резюмував він.

Саміт АТЕС — останні новини

Нагадаємо, президенти США, РФ та КНР — Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін — провели 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Напередодні, 18 листопада, Путін також провів переговори із Сі. Крім того, лідери цих та інших держав зробили спільне фото на церемонії відкриття саміту.

Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Водночас російський диктатор видавався розгубленим і помітно нервував, до того ж мав помітну припухлість на щоці.

До слова, поведінка Путіна на саміті АТЕС у Китаї та його місце на спільному фото стали приводом для хвилі жартів в українських соцмережах. Користувачі Threads перетворили конфуз російського диктатора на десятки дотепних мемів і фотожаб.

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