"Така співпраця обурює": в Офісі генпрокурора прокоментували не розголошення Іраном імен підозрюваних у збитті літака МАУ

Іранська сторона наразі не повідомляє імен підозрюваних у справі про збиття українського літака МАУ рейсом "Тегеран-Київ".

Після збиття в небі над Тегераном українського МАУ було розпочато кримінальне розслідування, з якого Іран нічого офіційно не озвучив і не підтвердив українській стороні. Імен підозрюваних, причетних до збиття ракетою літака МАУ в січні 2020 року, Тегеран також не буде розголошувати щонайменше до ухвалення рішення суду.

Про це заявив заступник генерального прокурора України та керівник кримінального розслідування справи про збиття МАУ Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Також читайте Іран розпочав виплати компенсацій родичам жертв катастрофи українського літака під Тегераном

За його словами, під час переговорів іранська сторона намагалася не виходити за межі змісту технічного звіту. Мамедов наголосив, що технічне розслідування жодним чином не спрямоване на встановлення провини конкретних осіб. Крім того, з його слів, іранська сторона умисно уникає відповідей на ключові питання кримінального процесу, ховаючись за технічним звітом.

"Звісно, такий стан співпраці нас не те, що не задовольняє, а й обурює...Якщо коротко, то з кримінального блоку розслідування нічого нового ми не почули. Жодного з питань остаточно не закрили. Нам офіційно повідомили інформацію, яку ще декілька місяців тому ми чули з новин, а саме, що в їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, і начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передано", - сказав він.

Також він додав, що Іран заявив на неможливості оголошення персональних даних підозрюваних до ухвалення вироку суду.

Також читайте Суд у Канаді визнав терактом збиття українського літака МАУ під Тегераном

"Чутливим для них є і питання, що обвинувачувані є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонене на національному рівні", - підсумував Мамедов.

Як повідомлялося, Україна, Велика Британія, Канада та Швеція направили претензії до Ірану через збиття літака авіакомпанії МАУ.

Нагадаємо:

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Відомі секретні подробиці авіакатастрофи над Тегераном – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання