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«Таке відбувається часто»: Трамп відреагував байдужою фразою на ракетний терор Путіна
Трамп проігнорував масовані удари РФ і сухо прокоментував слова Зеленського про небажання Путіна зупиняти війну.
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що нові російські удари по Україні свідчать про небажання Володимира Путіна завершувати війну.
Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами у четвер, 22 жовтня 2026 року, у Вашингтоні.
«Побачимо, як усе складеться. Таке відбувається вже досить часто», — лаконічно сказав Трамп.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що послаблення тиску на Росію з боку окремих міжнародних партнерів заохочує Путіна продовжувати війну. Глава держави наголосив, що характер російських атак не свідчить про реальне прагнення Кремля припинити війну.