«Таке відбувається часто»: Трамп відреагував байдужою фразою на ракетний терор Путіна

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами перед тим, як сісти на посадку на борт вертольота у четвер, 22 жовтня 2026 року, у Вашингтоні / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що нові російські удари по Україні свідчать про небажання Володимира Путіна завершувати війну.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами у четвер, 22 жовтня 2026 року, у Вашингтоні.

Реклама

«Побачимо, як усе складеться. Таке відбувається вже досить часто», — лаконічно сказав Трамп.

Реклама

Раніше Володимир Зеленський заявив, що послаблення тиску на Росію з боку окремих міжнародних партнерів заохочує Путіна продовжувати війну. Глава держави наголосив, що характер російських атак не свідчить про реальне прагнення Кремля припинити війну.

Новини партнерів