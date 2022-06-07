"Такі патріоти стали, що не знаєш, куди дітися": Данілов висловився про журналістів, які "бігали по пеньках з Януковичем"

"Такі патріоти стали, що не знаєш, куди дітися": Данілов висловився про журналістів, які "бігали по пеньках з Януковичем"

Секретар РНБО Олексій Данілов поскаржився на журналістів, які раніше "бігали по пеньках з Януковичем", а тепер сталі патріотами і їх чутно вже ледь не з кожної праски.

Данілов наголосив, що ніхто з цих журналістів не хоче нести відповідальність "за те, що були поруч, за те, що підтримували, за те, що пхали сюди той рускій мір".

Про це посадовець заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 червня.

"Ми 30 років маємо таку доволі складну, непросту долю. І ми постійно ходимо, ходимо, ходимо і стаємо на ті ж самі граблі. От вчора був День журналіста. До речі, я хотів би привітати всіх справжніх журналістів з цим днем. І, знаєте, дивно дивитися, коли люди такі бігали по пеньках з Януковичем, а зараз вони такі патріоти стали, що не знаєш, куди дітися. Такі в них гасла з ранку до вечора. Навіть скоро з праски вже буде та людина, скажімо так, яка по пеньках Януковича супроводжувала…" – розповів секретар РНБО.

"А ніхто не хоче нести відповідальність за те, що були поруч, за те, що підтримували, за те, що пхали сюди той рускій мір. І це було не в прямих ефірах. Все це люди пам’ятають – ті люди, які були в ті часи. Вони ходять і продовжують все це волати. Де ти не подивишся – вони скрізь. Такі фахові люди, не знаєш, куди від них дітися", – резюмував Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО також розкритикував дипломатів, що були причетні до підписання Будапештського меморандуму.

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