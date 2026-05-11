"Такі розмови телефоном не проводяться": Буданов про можливий діалог Зеленського з Путіним

Керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним не станеться раптово. Водночас Київ готовий до діалогу, якщо наміри Москви будуть справжніми.

Про це він сказав під час візиту до Литви, пише LRT.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість контакту між лідерами України та РФ, Буданов спершу пожартував, що міждержавні лінії зв’язку між країнами, які воюють, «відключені», а «такі дзвінки мобільним телефоном не здійснюються».

Втім далі він наголосив, що Україна відкрита до серйозної розмови про завершення війни.

«Якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала та доводила своїми діями — ми виступаємо за завершення війни, за мир», — заявив Буданов.

Він підкреслив, що позицію щодо необхідності миру підтримує президент Володимир Зеленський, а припинення бойових дій не є проявом слабкості.

«Укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду», — додав очільник Офісу президента.

Раніше премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви передав президенту РФ Володимиру Путіну послання від України. У відповідь, за словами Фіцо, очільник Кремля сказав: якщо президент України хоче зустрічі, то має «зателефонувати». Водночас у Кремлі заперечили, що йшлося про якесь окреме послання від Зеленського, але сам Путін підтвердив, що почув інформацію про готовність Києва до особистої зустрічі. Також російський диктатор заявив, що переговори можуть відбутися і в третій країні, але лише після досягнення «остаточних домовленостей».

