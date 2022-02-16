"Такого не було в історії України": Федоров відповів, чи не "ляже" "Дія"

"Такого не було в історії України": Федоров відповів, чи не "ляже" "Дія"

Міністр заспокоїв щодо персональних даних у "Дії".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що "Дія" перебуває в безпеці, працювала та працює стабільно.

Так урядовець під час телемарафону до Дня Єдності відповів на запитання про те, чи не ляже "Дія" в контексті учорашніх кібератак.

"Дія" працювала і працює стабільно. Вчора була взагалі безпрецедентна атака на інформаційні ресурси, на "Дію". Ми були готові до цього, ми готувалися, ми розуміли, що так відбуватиметься. Швидкість розвитку цифрових сервісів… Ну такого не було в історії України. Звичайно, ми були готові. Ми працюємо 24/7. Справді витрачаються мільйони доларів, щоб так атакувати", ­– розповів Федоров.

Він запевнив, що під час кібератак відбувалася злагоджена робота.

"Я можу впевнено сказати, що ми розуміємо ту відповідальність, яку несемо в країні, будуючи цифрову державу, і для нас це справді виклик – настільки багато часу приділяти кібербезпеці. Але ми це робимо, інвестуємо в це час наших фахівців, бізнесу, і ми готові до будь-якого сценарію, я підтверджую ці слова", ­– сказав міністр.

Він наголосив, що "Дія" не зберігає персональні дані.

"Все побудовано таким чином, що всі дані розташовані в різних реєстрах, по суті декомпозована система для векторів атаки. Дуже важко атакувати паралельно всі реєстри. Ми захищаємо "Дію", паралельно захищаємо кожен реєстр і будуємо нові правила, щоб бути готовими і через рік, і через два", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил. Атака триває і 16 лютого.

Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, зокрема розслідують ймовірну причетність Росії.

Кібератаку на державні сайти назвали найбільшою в історії України

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