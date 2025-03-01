"Такого ще не було у Білому домі": АР про скандал між Зеленським і Трампом

Суперечка президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським викрила межі можливостей союзників Америки у спробах вплинути на наміри Трампа швидко покласти край російському вторгненню до України.

Про це пише АР.

"Раптовий вибух між Трампом і Зеленським став найжорсткішою публічною суперечкою між світовими лідерами в Овальному кабінеті за всю історію. Ця зустріч поставила під загрозу майбутнє американсько-українських відносин і здатність Києва захистити себе на тлі вторгнення РФ", - пише видання.

Журналісти вважають, що такий "приголомшливий епізод завершив тиждень здебільшого марних зусиль союзників США, які намагалися замаскувати розбіжності між Вашингтоном і Києвом та відвернути Трампа від його загравань із Москвою".

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі у Білому домі спалахнула суперечка між Зеленським та Дональдом Трампом. Конфлікт виник після слів Зеленського про небажання йти на компроміси з Кремлем, а Трамп вказав на невигідне становище України та відсутність у Києва права щось диктувати з приводу припинення війни.

На тлі новин про емоційну зустріч, яка закінчилася достроково, співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив збір коштів на ядерну зброю.

У понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Трампом, щоб закласти основу для можливих миротворчих сил під проводом Європи в Україні, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії, а також, щоб заохотити президента США бути більш скептичним у ставленні до російського диктатора Володимира Путіна.

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