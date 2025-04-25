Такої підлості Трамп не очікував: WSJ вказав, хто створює райдужну картинку миру

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак, він усе ще не показав особливу готовність підштовхнути Москву до поступок.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

«Хоча Трамп і раніше критикував Путіна, такі випадки є досить рідкісними, і помічники Трампа кажуть, що останнім часом він щиро здивований — і потай роздратований тим, що Путін не проявляє більше гнучкості», — йдеться в статті.

Реклама

Водночас Трамп, як і раніше, не виявляє особливого апетиту до того, щоб перечити Путіну. Його віра в те, що він зможе домогтися мирної угоди, схоже, заснована на його захопленні російським президентом, пише WSJ.

Водночас, зазначають журналісти, Трамп робить ризиковану передумову про те, що Кремль дійсно хоче миру. Як вважає співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем, це може бути пов’язано з тим, що посланець Трампа Стівен Віткофф, не маючи досвіду спілкування з росіянами, може давати Трампу надто райдужну оцінку шансів на мир, і це може призвести до того, що Трамп відчує себе ошуканим.

«Побоювання були пов’язані з тим, що Віткофф передасть Трампу якесь уявлення про позицію Росії, яке не збігається з реальною позицією Росії», — додали автори матеріалу.

Нагадаємо, Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Зеленський каже, що тиша на морі має запрацювати одразу після заяв Білого дому. Однак РФ висуває умови.

Напередодні прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.