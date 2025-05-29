Тактика Трампа щодо Росії дає збої і викликає все більше критики у США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп неодноразово вихваляв президента РФ Володимира Путіна, називаючи його “розумним” і “генієм” після вторгнення в Україну. Він також хвалився “дуже добрими стосунками” з російським лідером. Але чотири місяці після повернення до Білого дому його підхід до Кремля не демонструє помітного прогресу.

Про це пише The New York Times.

Публічно Трамп критикував президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи Київ у провалі мирних переговорів, тим самим допомагаючи Кремлю зміщувати фокус із ролі агресора. Утім, обіцяного “миру за 24 години” не відбулося, а війна триває.

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Після низки телефонних дзвінків із Путіним, які не принесли прориву, Трамп почав висловлювати розчарування. Минулого тижня він заявив:

“Ми з’ясуємо, чи він підштовхує нас до чогось чи ні, і якщо так, то ми відреагуємо трохи по-іншому”.

“Я дуже розчарований тим, що сталося, вже кілька ночей, коли люди загинули під час того, що ви назвали б переговорами”, — додав Трамп.

Він також дав зрозуміти, що може дистанціюватися від переговорів, заявивши, що припинення бойових дій тепер залежить від Росії та України.

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Після однієї з наймасштабніших повітряних атак РФ по цивільних об’єктах в Україні минулими вихідними, риторика Трампа різко змінилася:

“Абсолютно божевільний!” — так він охарактеризував Путіна, додавши, що Росія “грає з вогнем”.

У Кремлі цю заяву відкинули як “емоційну реакцію”.

Попри жорсткі висловлювання, Трамп не запровадив жодних нових санкцій і продовжує наполягати на необхідності діалогу.

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“На даний момент ми працюємо над президентом Путіним, а там подивимося, що вийде”, — заявив він, додавши, що хоче “подивитися, як пройдуть переговори протягом наступних двох тижнів”.

Однак тиск всередині США зростає. Республіканці в Сенаті все частіше вимагають від Трампа переглянути свій курс. Навіть його союзник, сенатор Ліндсі Грем, закликав до жорсткішої позиції, а сенаторка Джин Шахін заявила:

“Президент останнім зрозуміє, що Володимир Путін не хоче мирної угоди, що він тягне час і грає з президентом, і настав час президенту прокинутися і зрозуміти це”.

Білий дім відмовився давати чітку відповідь щодо того, як саме Дональд Трамп планує діяти далі у відносинах з Кремлем і наскільки ефективним є його нинішній підхід.

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“Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче побачити мирну угоду, досягнуту шляхом переговорів”, — заявила речниця адміністрації Керолайн Лівітт, переклавши відповідальність на попередників. “Президент Трамп також мудро залишив усі варіанти на столі”.

Водночас тактика “особистих каналів” не дає результатів. Після критики Зеленського в Білому домі, Трамп направив до Москви свого давнього соратника — забудовника Стіва Віткоффа. Той виступив як “спеціальний посланець” і після поїздки повідомив про розвиток “дружби та відносин” із Путіним.

Публічна реакція Володимира Зеленського після інциденту була стриманою. Український президент утримався від критики, що ускладнило для адміністрації Трампа можливість зробити з нього зручного винуватця. Ба більше, цього тижня Зеленський запропонував провести тристоронній саміт за участю себе, Путіна та Трампа. Сам Трамп заявив, що готовий до участі, “якщо буде потрібно”, але поки “зосереджений на розмовах із Путіним”.

При цьому Трамп досі не проявив особливої ініціативи щодо збільшення військової чи фінансової допомоги Україні.

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У публічних заявах він продовжує апелювати до особистих стосунків із Путіним. “Дозвольте мені сказати, Путіну довелося через мене страшенно багато пережити”, — заявив Трамп, сидячи поряд із Зеленським в Овальному кабінеті. Це прозвучало як натяк на розслідування щодо змови з Москвою у 2016 році — справу, яку Трамп регулярно називає політичним переслідуванням.

Цього року адміністрація Трампа фактично згорнула співпрацю Міністерства юстиції США з міжнародними структурами, які займалися збором доказів російських військових злочинів в Україні.

На думку аналітиків, це лише зміцнює впевненість Путіна у безкарності. За оцінками Центру нової американської безпеки, такий підхід позбавляє Москву стимулів до переговорів.

“За його різними коментарями схоже, що Трамп починає розуміти те, що було зрозуміло з самого початку всього цього: проблема тут у Росії”, — заявив Річард Фонтейн, виконавчий директор центру та колишній радник Республіканської адміністрації.

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“Росія — це перешкода. Росія — причина, через яку ця війна почалася насамперед, а не Україна”.

У Конгресі зростає підтримка жорсткішого курсу. Республіканка Сьюзан Коллінз привітала “визнання паном Трампом того, що Володимир Путін є жорстоким диктатором — факт, з яким українці живуть щодня з того часу, як почалося неспровоковане вторгнення Росії”.

Однак на ділі Трамп досі уникає рішучих кроків. Хоча він неодноразово погрожував Росії санкціями, жодної ініціативи наразі не оголосив. Демократ Грегорі Мікс з Комітету із закордонних справ вважає, що слова Трампа не підкріплені діями.

“Є речі, які він може зробити прямо зараз — санкції — це одне, але також надання українцям того, що їм потрібне для самооборони”, — сказав Мікс.

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“Він довгий час грав із Путіним. Він грав із Путіним із самого початку”.