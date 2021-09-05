"Талібан" знову переніс оприлюднення складу нового афганського уряду

Оголошення про новий уряд і членах кабінету міністрів тепер будуть зроблено на наступному тижні

Радикальний рух "Талібан" знову вирішило перенести термін оголошення складу нового уряду Афганістану.

Про це інформує видання The Times of India.

"Оголошення про новий уряд і членах кабінету міністрів тепер будуть зроблено на наступному тижні", — заявив представник талібів Забуілла Муджахід.

Халіл Хаккані — член створеного "Талібаном" комітету, в завдання якого входить переговори з різними групами афганського суспільства про створення нового уряду — підкреслив, що "Талібан" міг би сформувати уряд самотужки, але "один" Талібан "не прийнятний для світу". Мовляв, таліби намагаються забезпечити присутність усіх груп і верств афганського суспільства в майбутньому уряді.

Також читайте У Панджшер тривають запеклі бої, сили опору заявили про знищення сотень талібів

Також він сказав, що до складу нового уряду увійдуть висловили підтримку талібам експрем'єр Афганістану Ґульбуддін Хекматіар і брат втік з країни президента Афганістану Ашрафа Гані.

Нагадаємо:

Напередодні в "Талібан" заявили про захоплення непідконтрольною провінції Панджшер . Водночас сили опору цю інформацію заперечують.

. Водночас сили опору цю інформацію заперечують. У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення в результаті стрілянини в повітря, яку відкрили таліби в ніч на суботу, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

Журналіст ТСН розповів, як змінився "Талібан" за 20 років та як йому вдалося уникнути смерті

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання