Таліби анонсували відновлення в Афганістані "королівської" конституції

Представник уряду уточнив, що влада дотримуватиметься цієї Конституції за винятком тих її положень, які суперечать законам шаріату.

Тимчасовий уряд Афганістану, який сформували бойовики "Талібану", тимчасово відновить дію конституції часів останнього короля Мухаммеда Захір-шаха.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомив телеканал TOLO news.

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Зазначається, Афганістані за період з отримання незалежності, тобто з 1919 року, змінилися сім конституцій. До того як у серпні цього року до влади в Афганістані прийшли таліби, там була чинною конституція, яку було прийнято в 2004 році.

Чинну при королі Мухаммеді Захір-шаху конституцію прийняли в 1964 році в рамках економічних і політичних реформ, її положень дотримувалися до 1976 року.

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За оцінками експертів, текст конституції 1964 року, порівняно з попередніми варіантами Основного закону, був найбільш демократично орієнтованим. У країні вперше було дозволено утворювати політичні партії.

За попереднього правління, з 1996 року по 2001-й, таліби не запропонували навіть проекту конституції. У 2001 році, після того як у результаті військової операції міжнародної коаліції їх було усунуто від влади, було сформовано перехідну, а потім і тимчасову адміністрацію під керівництвом Хаміда Карзая. З цього моменту і до прийняття нової конституції в 2004 році Афганістан жив за нормами конституції 1964 року, за винятком положень про монарха.

Нагадаємо:

Новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат заборонив жінкам навчатися та працювати в закладі.

в закладі. Також після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону".

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