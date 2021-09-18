Таліби вважають, що створення постійного афганського уряду може зайняти місяці

Таліби вважають, що створення постійного афганського уряду може зайняти місяці

Таліби готові вступити в нову фазу і вибудовувати двосторонні відносини з США.

Процес формування постійного уряду в Афганістані може зайняти тривалий час від декількох днів до декількох місяців.

Про це заявив офіційний представник катарського політичного офісу руху "Талібан" (заборонено в РФ) Мохаммад Сохаїл Шахін в інтерв'ю телеканалу NHK.

"Міністри все ще можуть помінятися, і на формування остаточного складу кабінету можуть піти дні або місяці", — сказав він.

Також таліби готові вступити в нову фазу і вибудовувати двосторонні відносини з США.

Але, за його словами, Вашингтон повинен розморозити афганські активи, оскільки Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу.

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