"Там, де Київ чинив по-своєму, не дослухаючись до Заходу, все виходило" - Фейгін про позицію Зеленського

Марк Фейгін проаналізував позицію президента України Володимира Зеленського.
Російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Україна менше йшла на поступки Заходу, все виходило краще.
Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проєкту "Мосейчук+".
"Там, де Київ чинив по-своєму, не дослухаючись до Заходу, все виходило по-його. Наприклад, як тільки почалася війна, президенту Зеленському казали: "Ти виїжджай". Але ж він не поїхав. І вийшло по-його – він змусив Захід розпочати більш рішучу підтримку України, продемонструвавши впевненість у собі та готовність продовжувати боротьбу. Тобто чим твердіша позиція України, чим більше вона не йде на компроміси проти себе, тим Захід поступливіший", - пояснює Фейгін.
Російський правозахисник також зазначив, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував себе людиною вольовою, не поступливою, проте Заходу це не подобається.
Нагадаємо, у Зеленського назвали рік, який стане вирішальним у війні проти РФ.
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