"Там мешкають наші брати": Шмигаль перевірить слова очільника Закарпатської ОДА про "родичів у РФ"

"Там мешкають наші брати": Шмигаль перевірить слова очільника Закарпатської ОДА про "родичів у РФ"

Віктор Микита вже пояснив свої слова на сторінці у соцмережі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв перевірити слова очільника Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити, який під час засідання ОДА у День єднання заявив, що в Росії живуть наші "брати".

"Там мешкають наші брати. Населення (Росії - Ред.) — це наші брати, справді. Але керівництво РФ, на жаль, недружнє. Воно не розуміє, що у нас виховується молоде покоління… Якщо ми з вами, народжені у СРСР, змінювали свою ментальність і ставлення, щоб захистити свою країну, то вже наші діти, вони отримують іншу інформацію стосовно наших відносин з закордонними сусідами", — сказав Микита, закликавши українців до єдності.

Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль повідомив заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 19 лютого, що уряд перевірить ці висловлювання.

"Проведемо відповідне дослідження або, за потреби, розслідування слів і у разі, якщо будуть на це юридичні підстави, вживемо відповідних заходів", - зазначив він.

Пізніше керівник Закарпатської області опублікував пост, в якому пояснив свої слова.

"На території РФ проживає 10-ти мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора. І через те, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо, мають громадянство і важко працюють для того, щоб прогодувати сім'ї - українцями вони не перестали бути. Тому для них сьогодні має звучати риторика об'єднання, а не риторика погроз. Вони — частина України, частина нашого народу, яка сьогодні проживає в інших територіальних межах", — написав Микита.

Нагадаємо:

Проти депутата Одеської міської ради від "Партії Шарія" Іллі Фреймана, який прибрав зі столу однопартійців прапори України, розпочали кримінальне провадження. Депутату інкримінують наругу над державним прапором.

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