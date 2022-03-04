"Там шість енергоблоків": Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС

"Там шість енергоблоків": Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС

"В Чорнобилі вибухнув один енергоблок", - нагадав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС.

Про це глава держави сказав у короткому відеозверненні.

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"Там шість енергоблоків. В Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами, я говорив вже з Шарлем Мішелем, Шольцом, Дудою, Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, а також прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном", - зауважив український лідер.