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"Там шість енергоблоків": Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС

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"Там шість енергоблоків": Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС

УНІАН

"В Чорнобилі вибухнув один енергоблок", - нагадав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зв'язався з міжнародними лідерами через обстріл Запорізької АЕС

Про це глава держави сказав у короткому відеозверненні.

"Там шість енергоблоків. В Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами, я говорив вже з Шарлем Мішелем, Шольцом, Дудою, Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, а також прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном", - зауважив український лідер. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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