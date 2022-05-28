"Там спектакль триває": військовий експерт оцінив шанси нападу Білорусі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко насправді не збирається вступати у війну проти України. Він лише демонструє, що його армія готується до війни, проте воювати ще не готова.

Про це свідчить той крок Лукашенка, який він зробив, оголосивши про формування оперативного командування.

Свою думку Жданов висловив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Лукашенко робить все, щоб продемонструвати, що його армія готується, але до війни ще не готова. І черговий крок в цьому він зробив, коли оголосив, що він зараз буде формувати новий орган військового управління – оперативне командування. Поки він його сформує, поки передасть військо, потім навчання знову будуть і все інше", – сказав військовий експерт.

"Тому там спектакль продовжується і настрої в суспільстві і в армії схиляються до того, що "це не наша війна", і білоруський народ не бажає брати участь у цій війні. Тому я думаю, що шанс зберегти хоч в цьому нейтралітет для Білорусі у Лукашенка доволі високий", – додав Жданов.

Він також прокоменутвав наказ Лукашенка про створення в Білорусі "народного ополчення". На думку Жданова, самопроголошений президент розуміє, що самої лише армії йому не вистачить, якщо Росія почне розхитувати ситуацію в Білорусі.

"Я би допустив, що це паніка в самого Лукашенка. Справа в тому, що є інформація, що до Мінська приїжджають хлопці-росіяни 20-30 років і поселяються в хостелах. Це мені нагадує події в обласних центрах України, які підпадали під проєкт "Новоросія" 2014 року, коли привозили тітушок і вони потім влаштовували проросійські мітинги. І тому Лукашенко розуміє, що армії не вистачить, якщо Росія почне розхитувати ситуацію в плані або примушення його до вступу у війну, або взагалі його усунення від влади для призначення воєнного кабінету – там є, кого призначати", – пояснив експерт.

Також читайте Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі - Генштаб

"До речі, дуже парадоксальний крок, тому що ще немає двох років, як він ґвалтував білоруський народ, бив їх кийками і труїв газом, а тепер він хоче, щоб вони стали в ополчення і захищали зокрема і його, зокрема і його посаду", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, 26 травня Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування збройних сил Білорусі на південному, українському напрямку.

Вже 27 травня стало відомо, що Лукашенко доручив міноборони створити "народне ополчення" – допоміжне військо з добровольців.

Лукашенко створює оперативне командування збройними силами Білорусі біля України

Читайте також: