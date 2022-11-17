Дуда відреагував на слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Польський президент наголошує, що спілкувався зі слідчими, "налаштованими прихильно" до української сторони.

Польський президент Анджей Дуда вдреагував на заяву українського колеги Володимира Зеленського в ситуації з падінням ракети в польському Пшеводові 15 листопада.

Про це Дуда сказав під час відвідин місця падіння ракети в Люблінському воєводстві, пише Polsat News.

"Я говорив з президентом Володимиром Зеленським. Це вкрай складна ситуація для України, і там великі емоції, там теж багато стресу. Будь ласка, пам'ятайте, що в ці останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з російського боку", - сказав він.

За словами Дуди, "кожен хоче побачити свої власні докази". Натомість свої заяви, наголосив польський лідер, він зробив на підставі матеріалів і документів від слідчих та представників польських служб. Президент зауважив, що на думку експертів і влади Польщі, сталася ненавмисна аварія.

"Не те, щоб ця ракета була спрямована на Польщу, не те, щоб це можна було трактувати як напад на Польщу. Просто кожен робить це по-своєму (збирає інформацію та матеріали - Ред.). У США є інформація, у Польщі є інформація, в України, безумовно, є інформація", - зазначив Дуда.

Польський президент наголошує, що спілкувався зі слідчими, "налаштованими прихильно" до української сторони. За його словами, участь України в розслідуванні має бути суворо регламентованою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ніхто достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі. Глава держави переконаний, що територію Польщі атакувала російська ракета, однак до кінця розслідування про це не можна стверджувати на всі 100%.

Також Зеленський заявив про бажання взяти участь у спільному розслідуванні ракетного удару по Польщі та побачити докази, які мають польські колеги.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада запевнив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а, найімовірніше, "нещасним випадком".

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