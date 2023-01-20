Танки Leopard не увійшли до нового пакету допомоги від Фінляндії

Питання поставки танків Leopard 2 Україні буде обговорюватися окремо, кажуть у Міноборони Фінляндії.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги, утім танки Leopard 2 не входять до нього. Рішення про їх можливу поставку буде ухвалено окремо.

Про це заявив спеціальний радник Міністра оборони Фінляндії Мііка Пинноне, інформує Reuters.

Новий пакет фінської допомоги, як заявлялося, буде включати важку зброю на загальну суму в 400 мільйонів євро.

"Можу тільки сказати, що в цей пакет не входять танки Leopard", — заявив чиновник.

Зазначається, що питання поставки танків Leopard 2 Україні буде обговорюватися в рамках зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України на базі Рамштайн в Німеччині 20 січня.

Відомо, що у Фінляндії є близько 200 танків Leopard, частина з яких може бути передана Україні.

Нагадаємо, сьогодні Фінляндія заявила про надання Україні 12 партії військової допомоги вартістю понад 400 мільйонів євро. Туди ввійде важке озброєння та боєприпаси, утім які саме – не повідомляється у цілях безпеки.

Танки Leopard для України

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність його країни передати Україні певну кількість танків Leopard.

Утім для здійснення постачання потрібен дозвіл Німеччини, оскільки вона є виробником танків Leopard 2. Утім в ФРН досі розмірковують, чи передавати цю техніку Україні.

За даними CNN, напередодні засідання "Рамштайну" очільник Пентагону Ллойд Остін під час переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Читайте також: