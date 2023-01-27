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Танки від Канади для України та знищення ватажка ІДІЛ у Сомалі: головні новини ночі 27 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
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Танки від Канади для України та знищення ватажка ІДІЛ у Сомалі: головні новини ночі 27 січня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 січня 2023 року: 

  • США планують придбати нові танки Abrams для передавання Україні - Пентагон Читати далі –>
  • Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2 Читати далі –>
  • Танкова коаліція зростає: Резніков подякував Канаді за відправлення до України Leopard 2 Читати далі –>
  • Європейський Союз анонсував створення донорської координаційної платформи для відновлення України Читати далі –>
  • Американські військові знищили ватажка ІДІЛ у Сомалі Читати далі –>

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Перегляди
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