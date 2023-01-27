Танки від Канади для України та знищення ватажка ІДІЛ у Сомалі: головні новини ночі 27 січня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 27 січня 2023 року:
- США планують придбати нові танки Abrams для передавання Україні - Пентагон Читати далі –>
- Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2 Читати далі –>
- Танкова коаліція зростає: Резніков подякував Канаді за відправлення до України Leopard 2 Читати далі –>
- Європейський Союз анонсував створення донорської координаційної платформи для відновлення України Читати далі –>
- Американські військові знищили ватажка ІДІЛ у Сомалі Читати далі –>
Читайте також: