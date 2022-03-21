Танки з білим розфарбуванням та строковики: Монастирський розповів, які резерви РФ планує відправити до кордонів України

Танки з білим розфарбуванням та строковики: Монастирський розповів, які резерви РФ планує відправити до кордонів України

Кожен день боротьби України наближає нас до перемоги.

У Росії нині збираються сили для того, щоб направляти зі своєї території строковиків до кордонів України.

Про це заявив у ефірі українських телеканалів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, - пише Укрінформ.

ТСН.ua

"Ми знаємо, що наразі збираються також сили (у Росії – ред.) щоб направляти звідти строковиків, людей, які ніколи не тримали в руках зброю (до кордонів України – ред.). Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас, і все це перекидається наразі до кордонів України. І очевидно, буде спалено незабаром саме тут", - заявив він.

Також він переконаний, що кожен день боротьби України і кожен день наших активних дій на фронті і в тилу наближає нас до перемоги.

"Щодо дій і переворотів там – ми отримуємо дуже багато інформації як від нашої розвідки, так і від розвідок наших міжнародних партнерів. Звичайно, економічні санкції діють, і напруження у російських елітах зростає. Зокрема, перші особи економіки РФ намагалися виїхати за межі (Росії – ред.), вивезти свої статки. І це вже говорить про те, що дійсно економічний устрій РФ похитнувся. Але водночас не треба обманювати себе тим, що він повалився. Звичайно, запас міцності (там – ред.) ще є", - резюмував міністр.

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