Танкова коаліція зростає: Резніков подякував Канаді за відправлення до України Leopard 2

Про це він написав у соціальних мережах.

"Тільки 18 січня я обговорював наші ключові потреби з моєю канадською колегою та подругою Анітою Ананд у Києві, 20 січня — на Рамштайні 8. Сьогодні Аніта Ананд заявила про відправку Україні чотирьох своїх танків Leopard 2 німецького виробництва! Challengers, Abrams, Leopards! Наша танкова коаліція зростає! Далі буде!", - зауважив посадовець.

"Українська армія матиме знаряддя для звільнення нашої землі! Дякую моїй чудовій подрузі та колезі Аніті Ананд, яка сьогодні оголосила про це рішення. Дякую Прем’єр-міністру Канади і всьому канадському народу!", - додав він.

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Передача танків Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня повідомив про рішення передати Україні 14 танків своїх Leopard 2. ФРН також надала дозвіл іншим державам передавати ці німецькі танки до України.

Leopard 2 можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці, але пізніше терміни уточнили.

25 січня також було оголошено про рішення США передати Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі поінформували, що процес постачання техніки може тривати місяці.

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