Тарифи США проти Індії: Грем заявив про «переломний момент»
Ліндсі Грем наголосив, що країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, ось-ось заплатять високу ціну.
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав «переломним моментом» рішення президента США Дональда Трампа про підвищення тарифів проти Індії за купівлю російської нафти.
Про це політик написав у соцмережі X.
«Рішення президента Трампа взятися за країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту, — це переломний момент. Ці країни ось-ось заплатять давно назрівалу і високу ціну«, — йдеться у заяві Грема.
Сенатор подякував своїм «європейським друзям», які допомагають Україні. Водночас наголосив, що купівля російської нафти в Індії має припинитися.
«Однак і я, і багато хто інший не можемо не помічати, що ви купуєте нафту в Індії — яка, своєю чергою, придбала її в Росії. Ми стежимо за цим. Це має припинитися негайно», — резюмував політик.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита у 25% на товари з Індії через те, що вона купує і перепродує російську нафту.
Після рішення щодо Індії президент США анонсував «багато вторинних санкцій» проти торгових партнерів Росії. Трамп не виключив запровадження мит і проти Китаю.