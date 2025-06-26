Татусь Трамп: як Рютте критикують за лестощі перед президентом США

Марк Рютте і Дональд Трамп. / © Associated Press

Генсекретар НАТО Марк Рютте назвав президента Дональда Трампа “татусем”. Це стало моментом легковажності на серйозному саміті та неабияк здивувало і журналістів, а також викликало критику у деяких політиків.

Про це повідомляє видання Politico.

Люб’язність Трампа і Рютте

Під час протокольної частини зустрічі перед початком переговорів журналісти згадали ненормативну лексику Трампа, яку він використав, критикуючи Ізраїль та Іран через порушення припинення вогню. Окрім того, президент США порівняв обидві сторони з дітьми, що б’ються. Подібні висловлювання він використовував для опису України і Росії.

“Вони затіяли бійку - як двоє дітей на шкільному подвір’ї. Вони б’ються, як у пеклі. Їх не зупинити. Нехай б’ються дві-три хвилини, тоді їх легше зупинити”, - сказав Трамп.

Рютте розвинув аналогію з дітьми та сказав, мовляв, “татусеві іноді доводиться вживати ненормативну лексику”.

Схоже, сам Трамп не заперечував проти використання генсеком НАТО цього терміна, який набув у західному молодіжному сленгу значення сили та контролю у стосунках.

“Здається, що я йому подобаюся. “Тату, ти мій тато”", - висловився американській лідер, викликавши цими словами сміх у представників ЗМІ та держсекретаря Марко Рубіо.

Про що свідчить обмін лестощами

Обмін такими дещо милими репліками на саміті НАТО показав взаєморозуміння, що зростає, між Трампом і головним дипломатом НАТО. Ба більше - це відобразило ширший підхід Рютте до президента США, який значною мірою спирався на публічну та приватну лояльність.

“Рютте, якого довго вважали прагматичним атлантистом, схоже, діяв обережно. Його коментар свідчив як про визнання надмірного впливу Трампа, так і про тактичний натяк на бажання президента бути публічно визнаним рушійною силою як припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, так і поновлення військових зобов'язань НАТО”, - пише Politico.

Зауважимо, під час саміту Альянсу союзники погодилися на вимогу щодо витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Це більш ніж удвічі перевищує попередній орієнтир у 2%. Трамп прихильно поставився до цього та назвав подію “великим днем для НАТО”.

Коли президента США запитали, чи міг би Альянс укласти угоду без його наполягання, то Трамп переадресував запитання Рютте: “Ну, запитайте Марка. Я думаю, що вам доведеться запитати Марка”.

Реакція на заяву про Трампа-”татуся”

Сам Рютте не вважає виявом слабкості те, що назвав американського лідера “татусем”. З його слів, це формулювання - “справа смаку”, наголосивши, що заслуговує на високу оцінку за ухвалення нового стандарту витрат.

Втім, деякі європейські чиновники у приватних розмовах зізнавалися, що така поведінка викликала у них дискомфорт. Мовляв, це рабська поведінка щодо Трампа.

“Людям так соромно. Так, саміт загалом був успішним. Але підлизування було досить надмірним”, - сказав один європейський чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня відбулася зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Як повідомив український лідер, вдалося “охопити всі дійсно значимі питання”.

Тим часом Трампа під час спілкування з журналістами він заявив про можливість розгляду питання постачання Україні додаткових систем Patriot.