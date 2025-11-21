Таємна мета США: як "мирний план" використовують для тиску на Зеленського

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Інформаційна хвиля про «мирний план Трампа» та його 28 пунктів свідчить не стільки про початок реальних переговорів, скільки про спробу Сполучених Штатів значно активізувати тиск на Україну.

Про це заявив кандидат політичних наук Максим Ялі для «Telegraf».

Експерт наголосив, що поява плану не є випадковістю і безпосередньо пов’язана зі скандалом «Міндічгейт». Американська сторона, і особисто Дональд Трамп, намагаються скористатися цим послабленням позиції Зеленського всередині України.

«Американська сторона намагатимуться цим послабленням позиції Зеленського… скористатися. Як і тим, що можуть бути оприлюднені нові серії цього скандалу», — пояснив Ялі.

У відповідь на цей тиск, президент Зеленський намагається залучитися підтримкою ключових європейських партнерів (Німеччини, Франції, Великобританії), щоб пом’якшити пункти плану, які перетинають «червоні лінії» України.

Ялі підтвердив, що план, який розроблявся за участі представників Росії, містить значну кількість «пряників» для Кремля. Хоча тиск здійснюється на обидві сторони (падіння цін на нафту РФ, санкції, дозвіл бити ATACMS по території Росії), поступки Москві є значними:

Заборона України в НАТО.

Розмороження російських активів.

Скорочення ЗСУ.

Повернення Росії до G8.

Експерт вважає, що такий баланс, на жаль, складається «не на користь Україні», але він вигідний для Росії.

Ключова, але прихована мета плану є геополітичною і не стосується безпосередньо України.

США розглядають Китай як свого головного суперника. Саме тому план Трампа пропонує Росії значні економічні та політичні заохочення (повернення до G8, спільні економічні проєкти).

«Однією з цілей цього плану є перетягти Росію на свій бік, вивести її принаймні з тотальної залежності від Китаю. Трамп на такі поступки готовий піти ціною, на жаль, українських національних інтересів, аби задовольнити Росію та заохотити її перестати бути супротивником Заходу», — підсумував Максим Ялі.

Нагадаємо, у тексті «мирної пропозиції» США, переданому Україні, аналітики виявили мовні звороти, що виглядають як прямий переклад із російської. Деякі фрази є незвичними для англійської, але природними в російській, що підсилює підозри щодо авторства документа.

Раніше Білий дім визнав, що над текстом працювали представник Кремля Кирило Дмитрієв та спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф, а Україну та європейські країни фактично усунули від процесу його підготовки.