Таємна змова Трампа й Путіна: Портников викрив пастку "енергетичного перемир’я"

Телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна / © ТСН.ua

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Оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» вигідне насамперед Кремлю і спрямоване на захист російських НПЗ. Не виключено, що цей план був узгоджений під час телефонних переговорів американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

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Що означає «енергетичне перемир’я» Трампа

«Станом на зараз стає зрозумілим, що таке „енергетичне перемир’я“ Трампа. Це відмова обох країн бити по підприємствах нафтопереробного комплексу. Притому що у нас їх немає. Відмова завдавати ударів по енергетиці — це вже наступний етап перемир’я, який може розпочатися, якщо Росія погодиться. Але якщо не погодиться — це не скасовує з точки зору Трампа того, що Україна не має права бити по російських нафтопереробних заводах», — зазначив Портников.

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За його оцінкою, саме це Трамп має на увазі, коли закликає не порушувати оголошене ним перемир’я. Журналіст вважає, що йдеться про вимогу до України не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, а в разі непокори американський президент може погрожувати припиненням допомоги Україні або реалізувати цю погрозу.

Портников також висловив думку, що така ідея навряд чи виникла безпосередньо у Трампа, адже «для його стилю це занадто складно».

«Я думаю, що ця ідея була запропонована Путіним і обговорена під час останньої сердечної телефонної розмови, коли обидва президенти так і не могли покласти слухавок, бо не могли намилуватися красою цієї інтриги», — припустив журналіст.

Що означають заклики Трампа до відставки Зеленського

Окремо він пов’язав із цим планом і заклики Трампа до відставки президента України Володимира Зеленського.

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«Таким чином американський президент намагається наїхати на колегу і примусити його припинити удари по нафтопереробних заводах Росії, погрожуючи не просто зупиненням допомоги, але й втратою влади. Це теж міг вигадати Путін, недарма ж Кремль сприйняв цей заклик з таким ентузіазмом», — звернув увагу Портников.

Він додав, що справжні мотиви таких дій можуть стати відомими лише після створення відповідних слідчих комісій Конгресу США або після завершення президентства Трампа.

«В мене є підозри, що вони перебувають у кримінальній площині», — резюмував журналіст.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Трампа щодо «енергетичного перемир’я» та чекає на деталі від американської сторони. Президент наголосив, що для реалізації перемир’я потрібна підтримка цієї ініціативи й з боку Росії.

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Зауважимо, за даними Axios, Трамп розлючений через українські удари по російських НПЗ, оскільки вважає, що вони підвищують ціни на пальне в США та шкодять американським споживачам. На тлі цього спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали візит до Москви, чекаючи на позицію України та Європи щодо нової пропозиції для Путіна. Водночас українські джерела зазначають, що в Маямі американська сторона попередила про можливе припинення обміну розвідданими у разі продовження атак.

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