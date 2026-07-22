Таємна зустріч Росії та Німеччини щодо України: у МЗС відреагували на переговори в Баку

Георгій Тихий / © МЗС України

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Неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та представників Росії в Баку не має практичного значення для мирного процесу.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Тихий наголосив, що українська сторона не уповноважувала учасників зустрічі представляти її інтереси або вести переговори щодо завершення війни.

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«Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля», — заявив речник МЗС.

За наявною інформацією, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем’єр-міністр землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв та колишній прем’єр-міністр Росії Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів «Газпрому».

Що відомо про зустріч у Баку

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що в середині липня в Баку відбулася неофіційна зустріч російських і німецьких представників, під час якої могли обговорювати завершення війни в Україні.

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За його словами, 12 липня до столиці Азербайджану рейсом із Берліна прибули представники Німеччини, які залишалися там до 14 липня. Того самого дня з Москви прилетіли представники Росії, серед яких був Віктор Зубков.

Алієв заявив, що владу Азербайджану про проведення зустрічі не попереджали.

«Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були на цій зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що в Баку справді відбулася секретна зустріч», — сказав президент Азербайджану.

Водночас Алієв зазначив, що Азербайджан вітатиме подібні контакти, якщо вони сприятимуть завершенню війни.

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