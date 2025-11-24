Таємна зустріч "Слуг народу": чи вимагали депутати звільнити Єрмака та що відповів Зеленський

Андрій Єрмак / © Getty Images

Реклама

На закритій зустрічі Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу» 20 листопада дійсно порушили питання щодо звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

Шуляк запевнила, що розмова нардепів-"слуг» з президентом Зеленським була досить «емоційною, відвертою та щирою».

Реклама

На початку зустрічі, за пропозицією очільника фракції Давида Арахамії, «слуги народу» домовилися проводити її на умовах «офрек» — тобто не під запис. Шуляк визнала, що у її фракції часто важко дотримуватися таких домовленостей, адже все одно трапляються витоки і «зливи» інформації.

«Ні для кого вже не є секретом, що питання про звільнення Андрія Єрмака підіймала Мар’яна Безугла. Тобто це питання стояло, президент на нього дав відповідь… Я не можу більше сказати, що цього вимагають правиоа „офрек“, — пояснила Олена Шуляк.

Вона зауважила, що рішення щодо призначення чи звільнення керівника Офісу президента ухвалює сам президент, а не фракція «Слуга народу».

Нагадаємо, що 20 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу» та урядовцями. За підсумками зустрічі стало відомо, що голову Офісу президента Андрія Єрмака, попри чутки, все ж не звільнятимуть.