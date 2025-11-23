Таємна зустріч у Маямі: Reuters дізналось, як посланець Путіна писав "мирний план"

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв / © Getty Images

У США наростає занепокоєння та шквал критики щодо скандального «мирного плану» для України, який був розроблений адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters з посиланням на численні джерела, знайомі з цим питанням.

Зокрема, офіційні особи та законодавці стурбовані таємною зустріччю, що відбулася наприкінці жовтня у Маямі, де представники Трампа зустрілися з Кирилом Дмитрієвим — російським посланцем, який перебуває під американськими санкціями. З’ясувалося, що створення документа проходило без належної участі американських міжвідомчих структур.

Зустріч у Маямі: хто порушив санкції заради «мирного плану»

У зустрічі в Маямі взяли участь спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та Кирило Дмитрієв, який очолює один із найбільших суверенних фондів Росії — Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). Саме РФПІ та особисто Дмитрієв були внесені до «чорного списку» урядом США у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ до України, що фактично забороняє американським громадянам мати з ними справу.

Дмитрієв є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна і брав провідну роль у переговорах зі США щодо війни. За словами американського високопосадовця, адміністрація Трампа навіть видала спеціальний дозвіл, щоб забезпечити в’їзд Дмитрієва до США.

Ця зустріч викликала критику з боку українців та їхніх союзників, оскільки цей план виглядає «сильно нахиленим» на користь російських інтересів. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що не зрадить інтереси країни.

«Цей так званий „мирний план“ має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він принесе мир,» — заявив сенатор-республіканець Роджер Вікер, голова комітету Сенату США зі збройних сил.

Що відомо про співпрацю Дмитрієва з командою Трампа

Обговорення з Дмитрієвим викликали занепокоєння серед чиновників Білого дому та на Капітолійському пагорбі, оскільки Віткофф та Кушнер обійшли міжвідомчі процеси. Багато високопосадовців Держдепартаменту та Ради нацбезпеки навіть не були ознайомлені з планом.

Дмитрієв відомий тим, що використовував свою посаду у РФПІ для налагодження зв’язків із західними урядами та бізнесом. Ще під час першої адміністрації Трампа він активно встановлював контакти для «перезавантаження» відносин між Вашингтоном і Москвою.

У 2017 році він зустрічався з соратником Трампа Еріком Прінсом на Сейшельських островах для обговорення американо-російських відносин. Пізніше він координував доставку апаратів ШВЛ до США під час пандемії, що викликало побоювання у Міністерстві фінансів щодо можливого порушення США власних санкцій.

Вимоги Кремля та «зрада» інтересів України

План, який був переданий Україні через турецький уряд, а потім представлений у Києві, включає вимоги, які раніше озвучувала Росія. Серед них: Україна має відмовитися від частини території на сході, яку вона все ще контролює; визнати Крим російським і взяти на себе зобов’язання не вступати до НАТО.

Хоча прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що план розроблений для «найкращого безпрограшного сценарію» (win-win), умови плану суперечать жорсткій позиції, яку раніше займала адміністрація Трампа щодо Москви.

Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки та оборони України, який також був у Маямі для обговорення плану, пізніше назвав свою роль «технічною» і заперечив, що обговорював деталі по суті з американськими чиновниками.

Дональд Трамп раніше заявив, що очікує підписання плану Зеленським до четверга, попередивши про можливе скорочення військової допомоги у разі відмови.

Нагадаємо, український кокус у Конгресі США, до якого входять близько сотні американських законодавців, різко розкритикував «мирний план» Дональда Трампа для України, назвавши його неприйнятним. Конгресмени заявили, що цей документ відображає інтереси Кремля й фактично вимагає від Києва капітуляції.