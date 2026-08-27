Таємний візит глави ЦРУ до Москви: в Росії розповіли про «делікатні питання» переговорів

Джон Реткліфф. / © Associated Press

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Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вихвалився зустріччю з очільником Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом під час його перебування у Москві.

Про це заявив посадовець країни-агресорки, повідомляють росЗМІ.

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За словами Наришкіна, під час переговорів сторони обговорили низку питань, які належать до «компетенції спецслужб». Водночас конкретного змісту розмови директор Служби зовнішньої розвідки Росії не розкрив, але натякнув на «делікатні та особливі речі».

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«Компетенція розвідувальних служб — це така досить делікатна та особлива річ», — нахабно висловився він.

При цьому Наришкін намагався применшити значення зустрічі. Бо, мовляв, такі контакти нібито є «звичайною практикою» для керівників розвідслужб.

Переговори з Реткліффом він назвав «робочими». Наришкін пояснив це тим, що нібито регулярно проводить особисті або онлайнзустрічі з головами розвідувальних та спеціальних служб різних країн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поїздка директора ЦРУ до Росії не має надзвичайного характеру. За його словами, візит відбувався «в такому собі напіврутинному режимі».

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Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що у Москві під час візиту Джона Реткліффа війна Росії проти України була серед тем, які могли обговорюватися. Втім, вважає він, ця тема не була головною.

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