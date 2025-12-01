Таємні домовленості: як США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО, не порушуючи Конституцію

Прапори України, США і НАТО

На тлі триваючих мирних переговорів між США та Україною вивчаються "креативні рішення", що можуть дозволити обійти "червоні лінії" Києва, зокрема, щодо вступу до НАТО.

За даними джерел CNN, переговорники обговорили сценарій, згідно з яким Україна може бути фактично позбавлена можливості приєднатися до Альянсу через домовленості, укладені між державами-членами НАТО та Москвою.

Раніше однією з найбільш "проблемних вимог" первісної мирної пропозиції США було офіційне закріплення відмови України від прагнення до НАТО, що суперечить її Конституції. Новий сценарій пропонує інший підхід:

"Україну ніхто не змусить офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення," — повідомило джерело CNN.

Проте, якщо США домовляться про щось із Росією на двосторонній основі, або якщо Росія отримає якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, Україна не буде залучена до процесу прийняття рішень. Таким чином, її шлях до Альянсу буде де-факто заблокований без юридичної відмови з боку Києва.

Вивчення таких "креативних рішень" відбувається на тлі поїздки американського переговорника Віткоффа до Москви для перемовин у Кремлі.

Джерело CNN підкреслило, що остаточне рішення щодо цього "вкрай делікатного компромісу" ще не ухвалено. Воно, ймовірно, буде непопулярним серед деяких країн-членів НАТО і, зрештою, має бути ухвалено Президентом України.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО повідомив, що декілька країн категорично проти членства України.