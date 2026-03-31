Таємні розмови з Лавровим: Сіярто шокував реакцією на "злив" аудіозаписів дзвінків

Сіярто і Лавров.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував зливи його розмов з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим, критикуючи водночас санкційну політику Євросоюзу проти Кремля.

Про це стало відомо із заяви угорського міністра у Facebook.

За словами Сіярто, йому відомо, що начебто «іноземні розвідувальні служби» співпрацюють з угорськими журналістами та «прослуховують його розмови телефоном». Він зухвало заявив, мовляв, «розвідники» зробили чергове «важливе відкриття»: вони довели, що я говорю те саме на публіці, що й телефоном».

Він вкотре заявив, що «політика санкцій є провальною — завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії».

«Ми також багато разів давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо санкціонувати осіб або компанії, які важливі для безпеки енергопостачання в Угорщині або досягнення миру, а також тих, хто просто не має сенсу бути в санкційному списку. І на цьому будемо наполягати і в майбутньому», — йдеться у дописі Сіярто.

Угорський політик стверджує, що «регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів».

Дзвінки Сіярто Лаврову — що відомо

Видання The Insider опублікувало матеріал про те, як Угорщина «зливала» дані від ЄС. Журналісти опублікували записи телефонних розмов Петера Сіярто і російського колеги Сергія Лаврова. Аудіодані підтверджують роботу Будапешта в інтересах Кремля. Зокрема, одна з розмов стосувалася лобіювання Сіярто скасування санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлової.

Понад тиждень тому The Washington Post повідомило, що Сіярто таємно телефонував у Кремль просто із засідань ЄС. За даними видання, він регулярно надавав Лаврову «живі звіти про те, що обговорювалося» на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Згодом Сіярто зізнався у дзвінках Лаврову під час закритих засідань ЄС. Свої дії він пояснив тим, мовляв, взаємодія з міжнародними партнерами є невід’ємною частиною дипломатії. Очільник МЗС Угорщини заявив, що постійно спілкується з колегою з РФ під час приватних обговорень у межах Євросоюзу.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заступився за угорського міністра. З його слів, кожен має право телефонувати, кому хоче, але сам він подібних дзвінків не робив і не планує.