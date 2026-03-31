ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
887
Час на прочитання
2 хв

Таємні розмови з Лавровим: Сіярто шокував реакцією на "злив" аудіозаписів дзвінків

Розмови Сіярто з Лавровим стали надбанням публіки.

Автор публікації
Олена Капнік
Сіярто і Лавров. / © Associated Press

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував зливи його розмов з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим, критикуючи водночас санкційну політику Євросоюзу проти Кремля.

Про це стало відомо із заяви угорського міністра у Facebook.

За словами Сіярто, йому відомо, що начебто «іноземні розвідувальні служби» співпрацюють з угорськими журналістами та «прослуховують його розмови телефоном». Він зухвало заявив, мовляв, «розвідники» зробили чергове «важливе відкриття»: вони довели, що я говорю те саме на публіці, що й телефоном».

Він вкотре заявив, що «політика санкцій є провальною — завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії».

«Ми також багато разів давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо санкціонувати осіб або компанії, які важливі для безпеки енергопостачання в Угорщині або досягнення миру, а також тих, хто просто не має сенсу бути в санкційному списку. І на цьому будемо наполягати і в майбутньому», — йдеться у дописі Сіярто.

Угорський політик стверджує, що «регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів».

Дзвінки Сіярто Лаврову — що відомо

Видання The Insider опублікувало матеріал про те, як Угорщина «зливала» дані від ЄС. Журналісти опублікували записи телефонних розмов Петера Сіярто і російського колеги Сергія Лаврова. Аудіодані підтверджують роботу Будапешта в інтересах Кремля. Зокрема, одна з розмов стосувалася лобіювання Сіярто скасування санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлової.

Понад тиждень тому The Washington Post повідомило, що Сіярто таємно телефонував у Кремль просто із засідань ЄС. За даними видання, він регулярно надавав Лаврову «живі звіти про те, що обговорювалося» на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Згодом Сіярто зізнався у дзвінках Лаврову під час закритих засідань ЄС. Свої дії він пояснив тим, мовляв, взаємодія з міжнародними партнерами є невід’ємною частиною дипломатії. Очільник МЗС Угорщини заявив, що постійно спілкується з колегою з РФ під час приватних обговорень у межах Євросоюзу.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заступився за угорського міністра. З його слів, кожен має право телефонувати, кому хоче, але сам він подібних дзвінків не робив і не планує.

Дата публікації
Кількість переглядів
887
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie