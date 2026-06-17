Таємні переговори з РФ: голова Європейської ради шукає контактів із Путіним

голова Європейської ради Антоніу Кошта / © Associated Press

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У червні 2026 року головний радник президента Європейської ради Антоніу Кошти провів 2 закриті телефонні розмови з високопосадовцем із найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Європейський Союз пішов на цей безпрецедентний крок задля підготовки надійного підґрунтя для майбутніх предметних переговорів щодо припинення бойових дій на території України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бажання Європи долучитися до мирного процесу

Деякі країни Європейського Союзу пропонують призначити спеціального посланця для ведення прямих переговорів із російською владою задля забезпечення миру. Водночас Німеччина, Франція та Велика Британія окремо обговорюють стратегію залучення Кремля до мирного діалогу в тісній координації з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Європейські політики відчувають сильний тиск і прагнуть отримати місце за столом переговорів після того, як лідер США Дональд Трамп розпочав власні контакти з Росією. Посадовці вважають, що зараз виникла слушна нагода для дипломатії, оскільки російські війська виснажені, а економічні витрати Москви стрімко зростають.

Додатковим ударом по доходах держави-агресорки може стати потенційна мирна угода між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Це геополітичне рішення неминуче призведе до глобального зниження цін на нафту та різко скоротить експортні енергетичні надходження Росії.

Ультиматуми Путіна та загроза для Європейського Союзу

Російський диктатор категорично відкидає будь-які заклики до тимчасового припинення вогню, аргументуючи це тим, що така пауза дозволить українській армії переозброїтися. Головною умовою для підписання угоди він називає повне передавання територій Донецької області під свій контроль, що є абсолютно неприйнятним для офіційного Києва.

Дипломатичні відносини між європейським блоком та Кремлем були фактично розірвані ще у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення. Відтоді сторони підтримували лише спорадичні двосторонні контакти, адже повноцінне відновлення діалогу з Москвою довгий час залишалося суворим табу.

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Експерти попереджають, що будь-яка потенційна зустріч європейських лідерів із російським президентом може стати величезною пропагандистською перемогою ворога. Водночас політики розуміють, що будь-яка фінальна угода про завершення бойових дій матиме критичні наслідки для власної безпеки всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, на думку українського дипломата та політика Романа Безсмертного, Путін воюватиме до одного моменту, поки не буде реаліована єдина умова для початку перемовин. Дипломат пояснив, чому Кремль тримається за війну попри те, що країна ледь-ледь справляється з навантаженням.

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