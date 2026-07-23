«Таємні перемовини» щодо України у Баку: Мережко вказав на дивну роль Німеччини та пастку для Путіна

Олександр Мережко

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Нещодавні повідомлення щодо проведення таємної зустрічі в Баку між представниками Росії та Німеччини насправді не мають нічого спільного з повноцінним переговорним процесом. Учасники цих кулуарних контактів не мали жодних офіційних повноважень і в жодний спосіб не представляли свої держави.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів в ексклюзивному коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

За словами парламентаря, сам факт проведення таких зустрічей є вкрай дивним, а організатори процесу поставили у вкрай незручне становище керівництво Азербайджану, яке не давало згоди на використання своєї території.

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«Тобто головне питання залишається — чи не використовувала ці перемовини якимось чином німецька влада? Словом, загадка залишається і тут хотілося б почути німецьку сторону. Тут також важливо, щоб німецька сторона не порушила принцип — нічого про Україну без України. Тому важливо почути німецьку сторону, що вона не має жодного відношення до таких „перемовин“ і в жоден спосіб їх не санкціонувала», — наголосив Олександр Мережко.

Путін загнав себе у конституційний глухий кут

Дипломат переконаний, що наразі реальне відновлення дипломатичного врегулювання війни є малоймовірним, адже російський диктатор Володимир Путін сам заблокував для себе можливість реальних переговорів.

«Путін заявляє про те, що перемовини можуть розпочатися за умови, коли російські війська окупують повністю Донецьку область, а цього не станеться. Взагалі, Путін сам себе загнав у глухий кут, включивши низку областей України в російську конституцію. На думку Путіна, він зможе розпочати серйозний діалог лише якщо йому вдасться захопити повністю ті території, які він включив в конституцію, а це абсолютно нереально», — зазначив нардеп.

Він підкреслив, що повернути Кремль до адекватного діалогу здатне лише критичне погіршення ситуації всередині самої країни-агресорки.

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«Єдиний варіант, який змусить Путіна більш-менш серйозно вести перемовини — це коли зовнішній і внутрішній (тобто в результаті економічних негараздів і незадоволення населення) тиск буде настільки великий, що у нього просто не залишиться виходу, як сісти за стіл переговорів», — пояснив голова комітету ВР.

Чому диктатор більше не імітує діалог

Наразі ж ситуація главу Кремля повністю влаштовує. Росія продовжує вести агресивну війну та знищувати цивільну інфраструктуру, коригуючи свою позицію відповідно до сигналів із Білого дому, який не здійснює на ворога максимально можливого тиску. Окрім того, радикально змінилася поведінка Путіна щодо майбутнього президента США Дональда Трампа.

«Якщо спочатку Путін боявся Трампа й хоча б імітував перемовини, щоб уникнути санкцій, то потім він взагалі припинив навіть імітувати перемовини і фактично вийшов із перемовин. Причому він помітив, що Трамп ніяк на це припинення перемовин не зреагував, що дало Путіну можливість знову почати відкрито висувати свої абсурдні вимоги», — підсумував Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України офіційно відреагувало на заяви про конфіденційні німецько-російські контакти в Азербайджані. У відомстві наголосили, що таємна зустріч Росії та Німеччини відбулася без погодження з Києвом, а німецька сторона запевнила у своїй відданості принципам справедливого миру.

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