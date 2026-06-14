Таємні витрати Кремля різко зросли: куди йдуть трильйони рублів - шокувальні дані

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія різко збільшує воєнні витрати — витрачає третини доходів. Водночас «фюрер» Володимир Путін говорить про стабільність.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Економіст Німецького інституту міжнародних та безпекових відносин Яніс Клюге з посиланням на дані Міністерства фінансів Росії оцінив, що військові витрати Москви досягли 5,9 трильйона рублів. Це 46% від загальних бюджетних витрат у першому кварталі 2026-го. Зазначається, що ця цифран на 30% більше, ніж військові витрати у першому кварталі торік.

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Окрім того, Клюге повідомив, що бюджетний закон РФ передбачає скорочення військових витрат з 7,8% ВВП 2025-годо 6,2% цього року. Втім, військові витрати у першому кварталі 2026 року вже становили 2,5% очікуваного ВВП Росії за весь нинішній рік.

Водночас доходи Москви за перші чотири місяці 2026-го склали лише 8,3 трильйона рублів. Це свідчить про те, що військові витрати еквівалентні приблизно двом третинам бюджетних доходів Росії. Суттєве збільшення військових витрат перш за все зумовлене збільшенням секретних витрат, які зросли на 43% та досягли 38,2% всіх витрат федерального бюджету у першому кварталі 2026-го.

Тим часом узаконі про бюджет країни-агресоркии на 2026 рік зазначено, що близько 85% секретних витрат спрямовуються на російські військові.

Клуге зазначив, що Міністерство фінансів Росії, можливо, перенесло військові витрати з четвертого кварталу 2025-го на перший квартал 2026 року, щоб уникнути порушення бюджетних обмежень на минулий рік. Окрім того, Росія, можливо, передбачила більші секретні витрати і на цей рік.

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«Оцінка Клюге узгоджується з нещодавніми звітами української розвідки про те, що загальні витрати російського уряду за перші чотири місяці 2026 року були на 15,7% більшими, ніж за перші чотири місяці 2025-го. Військові витрати, соціальні програми та підтримка невизначених секторів економіки займають дедалі більшу частку витрат російського уряду», — йдеться у звіті.

Своєю чергою, президент-диктатор Путін нещодавно намагався зобразити економічні показники Росії як сильні та стабільні, ігноруючи проблеми, з якими стикається російська економіка після понад чотирьох років війни.

Нагадаємо, британський військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що для Путіна починається найнебезпечніший етап. Однією з причин є те, що війна прийшла до РФ, а тому Москва і Петербург уже не в безпеці. Крім того, у великих містах вже бояться призову, адже раніше «фюрер» поповнював своє військо переважно за рахунок бідних регіонів

Водночас Путін закручує гайки, щоб зберегти владу. Так, 10 червня «фюрер» підписав закон, за яким російська влада має прраво вилучати майно громадян, звинувачених у злочинах проти інтересів РФ за кордоном.

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