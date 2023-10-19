Таємниця Зеленського і Байдена: як у США понад рік ухвалювали рішення про передавання ATACMS

Після місяців відмов відправляти Україні далекобійні ракети ATACMS, президент Байден таки змінив свою думку. Тепер він більше не остерігається так званих "червоних ліній" Путіна.

Від перших днів війни в Україні президент Володимир Зеленський казав президенту Байдену, що йому потрібна понад усе одна зброя: ракети великої дальності, зокрема ATACMS, які можуть дістати до російських авіабаз на відстані понад 160 км. Місяцями Байден мав одну відповідь, як публічно, так і під час його іноді напружених приватних зустрічей із Зеленським: "Ні".

Однак тепер ситуація змінилася, пише видання The New York Times.

Це стало зрозуміло після вибухів на двох авіабазах на підконтрольній Росії території на півдні та сході України. Серед уламків російських вертольотів були докази того, що бази були вражені американськими ATACMS, які були останнім великим невиконаним проханням Зеленського.

У цьому випадку тиск був сильний. Він був з одного боку від членів Конгресу, з іншого - від самого Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, коли український лідер не приховував свого гніву через те, що Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокували будь-які чіткі заяви членство України в НАТО.

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Тоді з гіркотою він сказав журналістам, що "немає рішення" Байдена щодо питання ATACMS, і додав: "Краще не піднімати це питання, тому що є очікування людей, військових, усіх". Тоді Зеленський сказав , що було б краще "спочатку це зробити, а потім ділитися інформацією про те, як це сталося".

Офіційні особи в Білому домі тепер розповідають, що Байден проводив ретельні перевірки, щоб переконатися, що зброя відповідатиме потребам. Ці дослідження відбувалися в момент розбіжностей в адміністрації Байдена. Державний секретар Ентоні Блінкен давно наполягав на тому, щоб українцям швидше дали більше зброї. В іншому випадку, сказав пан Блінкен, Сполучені Штати виглядали неохочими надавати допомогу та реагували. Публічно ж він був більш стриманим.

Міністр оборони США Ллойд Остін займав іншу сторону. Сполучені Штати мали обмежену кількість ATACMS, і передання їх українцям нібито зробило б Сполучені Штати та їхніх союзників уразливими.

Було й питання бюджету. Білий дім витрачав понад 40 мільярдів доларів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні, і все більше число республіканців заперечували проти збільшення витрат. ATACMS коштували недешево, близько 1,5 мільйона доларів кожна.

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У вересні група, яку організували Салліван і Файнер (заступник Саллівана), повернулася з аналізом і пропозицією. Вони дійшли висновку, що ескалація війни в Україні більше не здається серйозною проблемою. Британія почала постачати свої ракети Storm Shadow з дальністю приблизно однаковою з ATACMS, і Путін ніяк не відреагував.

Цілями були вертольоти та інші літаки, які росіяни вишиковували на окупованій території, зазвичай в аеропортах. На зустрічах містер Остін погодився, оскільки обговорювана версія ATACMS мала радіус дії лише 100 миль (160 км) і була озброєна касетними боєприпасами, які розкидалися, щоб завдати максимальної шкоди незахищеним цілям, як-от літак.

Касетні боєприпаси заборонені міжнародною конвенцією, оскільки уламки, залишені на землі, можуть поранити цивільних осіб, часто дітей, які їх підхопили. Сполучені Штати ніколи не ратифікували цю конвенцію, але навряд чи використовували цю зброю. Зрештою в липні Сполучені Штати відправили Україні інші типи касетних боєприпасів, що викликало широке засудження.

Пропозицію відправити ATACMS зрештою підтримали інші офіційні особи адміністрації, і Байден погодився. Він повідомив про це Зеленському, коли вони зустрілися у Вашингтоні минулого місяця. Але тоді це рішення домовилися не оголошувати.

Про нього стало відомо, але деталі щодо термінів доставки залишалися в таємниці. Це було частиною задуму застати росіян зненацька, перш ніж вони встигли вивести свої гелікоптери за межі радіусу дії. І, схоже, все вдалося.

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Нагадаємо, 17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.

Згодом у Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів. Відео запуску ракет ATACMS вже оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сам запуск ракет, найімовірніше, здійснювали із РСЗВ HIMARS.

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