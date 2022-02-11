Таємницю довжелезного столу Путіна розкрито: Макрон відмовився від ПЛР-тесту, щоб росіяни не отримали його ДНК - ЗМІ

Таємницю довжелезного столу Путіна розкрито: Макрон відмовився від ПЛР-тесту, щоб росіяни не отримали його ДНК - ЗМІ

Через відсутність у президента Франції тесту на коронавірус під час зустрічі лідерів тримали на відстані.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати російський тест на коронавірус, щоб РФ не отримала його ДНК.

Про це із посиланням на два джерела в оточенні Макрона, повідомляє Reuters .

Зазначається, що по прибутті в Росію для переговорів із Путіним президента Франції поставили перед вибором: або зробити ПЛР-тест російського виробництва, щоб йому дозволили наблизитися до президента РФ, або відмовитися і триматися на відстані.

"Ми чудово знали, що це означало відсутність рукостискання і отой довгий стіл. Але ми не могли прийняти той факт, що вони (Росія — ред.) отримають доступ до ДНК президента", — зазначив один із співрозмовників.

За інформацією іншого джерела, Макрон відмовився пройти російський ПЛР-тест, а натомість здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворому медичному міхурі", - зазначив співрозмовник.

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Як пишуть росЗМІ, довжина цього столу була п’ять метрів. У Кремлі відреагували і пояснили, що такий формат спілкування президентів - на далекій відстані один від одного - це заради дотримання протиепідемічних обмежень під час пандемії коронавірусу. Цікаво, що під час нещодавнього візиту до РФ прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив ЗМІ, що ще ніколи в житті не сидів за таким довгим столом.

Водночас під час зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим 10 лютого Путін вже сидів за коротким столом і не дотримувався соціальної дистанції.

Нагадаємо:

У понеділок, 7 лютого, у Москві відбулися переговори між президентами Росії та Франції Володимиром Путіним та Еммануелем Макроном щодо ситуації навколо України. Водночас особливу увагу користувачів Мережі привернув довгий білий овальний стіл, за яким велися перемовини. Офіційні фотографії із зустрічі розмістила адміністрація президента РФ. Відразу після опублікованих світлин у соцмережах почали з'явилося жарти з цього приводу.

ТСН.ua зібрав низку фотожаб та мемів, які заполонили соціальні мережі.

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