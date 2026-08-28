Таємнича поїздка директора ЦРУ до Москви свідчить про наступний крок Путіна: що задумав диктатор

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви свідчить про те, що війна Росії проти України підійшла до критичної точки. У той час як США намагаються «уговорити» Кремль, західні аналітики та українська розвідка попереджають: Володимир Путін готується до нової хвилі масштабної ескалації — від оголошення непопулярної мобілізації до спроб влаштувати в Україні зимовий гуманітарний колапс і знову рушити на столицю.

Про це йдеться у розлогому аналітичному матеріалі канадського видання CBC News.

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У виданні зауважують що після візиту директора ЦРУ думки західних союзників про те, яким буде наступний крок Путіна, розділилися.

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Вже кілька тижнів аналітики припускають, що Путі н відмовився від ідеї, що президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну виконати максималістські умови капітуляції. Імовірно, Путін вирішив, що його п’ятирічна війна проти України може бути завершена лише шляхом розширення конфлікту.

З огляду на погіршення економічної ситуації в Росії та зменшення кількості добровільного «гарматного м’яса» в РФ, Путін може зіткнутися з кількома варіантами дій. Зокрема, в РФ можуть знову оголосити нову хвилю мобілізації.

Військові аналітичні центри по обидва боки Атлантики також попередили, що Путін може спробувати розділити прихильників України в НАТО, влаштувавши якусь провокацію у Східній Європі, спрямовану на розкол Альянсу.

Ймовірні та підтверджені гібридні атаки Росії по всій Європі, включаючи спроби вбивств, саботаж та часті вторгнення дронів, останнім часом посилилися. Але планувальники все ще стурбовані тим, що Росія може спокуситися захопити частину країн Балтії як перевірку реакції Альянсу.

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За інформацією видання, російські чиновники цього тижня порушили питання про можливість прямих ударів по західних виробниках зброї, які постачають продукцію Україні, зокрема у Великій Британії.

Таємничий візит

Спекуляції щодо наступного кроку Путіна досягли апогею на початку цього тижня після незвичайного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Замість того, щоб прослизнути до Москви на бізнес-джеті, що є стандартним протоколом для таємної дипломатії, Реткліфф прибув до аеропорту Внуково на борту масивного, добре помітного літака C-17 Globemaster ВПС США.

Його транспондер відкрито транслював траєкторію польоту через Атлантику.

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Здавалося, що американські чиновники хотіли, щоб світ знав, що візит Реткліффа до Москви був важливим, і що вони хочуть чітко донести до росіян дещо.

Але яке ж послання намагався донести Реткліфф?

Спочатку Wall Street Journal повідомляла, що місія була прямим ультиматумом Путіну: припинити ескалацію кампанії гібридного саботажу в сірій зоні проти східного флангу НАТО, інакше ризикуєте спровокувати пряму відповідь союзників.

Військові планувальники давно розмірковували над тим, чи не спробуватиме Путін, аби досягти сприятливого врегулювання в Україні, безпосередньо втягнути Сполучені Штати або НАТО у війну. Одним із способів зробити це може бути проведення скромного нападу на невелику балтійську країну та випробування положення про колективну оборону статті 5 договору НАТО.

Однак наступного дня сам Трамп, схоже, відкинув це, заявивши, що не хвилюється через напад Росії на НАТО, назвавши поїздку Редкліффа «напіврутинною».

«Нью-Йорк Таймс» опублікувала статтю, що подібна до слів Трампа, але суперечила попереднім повідомленням. У ній натякалося, що НАТО не було головною темою зустрічі; натомість Путіну було попередження припинити війну проти України, перш ніж економічна та військова ситуація в Росії погіршиться.

Крім того, Росія є одним із ключових міжнародних військових спонсорів Ірану, і уряд Путіна може надавати Ірану інформацію про цілі, щоб допомогти направляти удари по військових базах США в Перській затоці.

Негайна реакція на візит Реткліффа з боку таких країн, як Латвія, також применшила ризик конфронтації з НАТО. Міністр закордонних справ країни написав у соціальних мережах, що «оцінка загрози з боку Латвії залишається незмінною».

Однак у Великій Британії, де агенти Путіна вже раніше, як відомо, влаштовували напади, зокрема смертельну атаку «Новачком» у Солсбері у 2018 році, розвідувальні служби попереджають, що чутливі галузі оборонного сектору повинні бути в стані підвищеної готовності.

У середу скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що Росія може завдати ударів по цілях у Великій Британії та за її межами, якщо британський уряд не відмовиться від допомоги Україні.

Під час свого нещодавнього візиту до Києва прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що надасть українцям креслення для створення власних ракет далекого радіуса дії, які зможуть вражати цілі глибоко всередині Росії.

Наступ на Україну

У CBC News зауважують, що українська влада, схоже, переконана, що потенційні російські загрози НАТО, Великій Британії та іншим цілям у Європі є лише відволікаючим фактором, і що коли Путін почне ескалацію, вона буде спрямована майже повністю проти українців.

Жорстокість та інтенсивність ракетних атак на столицю, Київ та інші міста, останнім часом зросли.

Дефіцит ракет-перехоплювачів, таких як Patriot американського виробництва, залишив міста беззахисними та призвів до різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Повідомляється, що Путін вважав, що вторгнення, яке він розпочав у лютому 2022 року, триватиме лише кілька днів і що Київ легко впаде. Натомість, західні джерела стверджують, що Росія зазнала до 1,4 мільйона жертв, включаючи вбитих, поранених або зниклих безвісти.

Масова мобілізація несе ризики і для Путіна, кажуть західні експерти. Вона буде надзвичайно непопулярною та може спричинити новий відтік мізків з країни. Цивільні фабрики та сільське господарство також можуть бути позбавлені робочої сили, необхідної для підтримки основних ланцюгів постачання та підтримки функціонування російської економіки воєнного часу.

Чи мав на меті нещодавній політ Реткліффа зміцнити НАТО, захистити країни Балтії чи ізолювати Іран, похмура реальність на місцях свідчить про те, що Україна понесе на собі основний тягар будь-якого напрямку, який обере Путін.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, навіщо директор ЦРУ літав до Москви.

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