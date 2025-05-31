Таємничий меморандум РФ: Портников пояснив, чому Москва боїться показати його

У Путіна приховують вміст документа / © Associated Press

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Росія не хоче передати свій «меморандум» для переговорів. Це свідчить про наявність нереалістичних умов та спробу затягнути процес досягнення миру.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

«Ну і найголовніше, чому росіяни не хотіли б, щоб текст меморандуму був оприлюднений? Ясно чому. Під час останньої телефонної розмови Путіна з Трампом американський президент сказав своєму російському колезі, що хай він надасть пропозицію, яку з порога не відкинуть українці з європейців. Тобто нехай Путін буде конструктивним.

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Путін показав, який він конструктивний, коли обстрілював Україну», — сказав Портников.

На думку журналіста, в цій ситуації, звичайно, диктатор може абсолютно спокійно дозволити собі затягувати час і не оприлюднювати текст меморандуму, щоб Трамп не вважав, що цей меморандум суперечить тому, що він говорив.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров вже передав РФ документ, що представляє українську позицію, та чекає на «меморандум» від Росії відповідно.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга пояснив, що відмова Росії передати свій «меморандум» для переговорів свідчить про намагання українсько-російських переговорів. Україна вимагає від Росії передати документ.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ поділиться своїм меморандумом лише під час нового раунду переговорів, що спонукало Україну звинуватити її у повільному розвитку мирного процесу.

Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова 29 травня заявила, що Кремль не передаватиме США меморандум щодо мирного договору, оскільки не має жодних домовленостей з іншими країнами щодо обміну документами.

Аналітики вважають, що РФ приховує свій мирний меморандум від України, намагаючись у подальшому звинуватити Київ у блокуванні переговорів.