Таємний козир України в Абу-Дабі: Sky News назвало політика, якого люблять у США

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі — це важлива подія за майже чотири роки війни. Зокрема, наслідком цього стали останні 24 години дипломатії — з Давоса, до Москви, а потім — до ОАЕ

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання наголошує, що посланці Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули з Давос до Москви, де провели майже чотиригодинні нічні переговори з диктатором Володимиром Путіним. Потім з російської столиці американські посадовці полетіли до ОАЕ. До слова, тривалість польоту становила близько п’яти годин.

Sky News наголошує, що незважаючи на позитивні відгуки з Давосу, питання території є останнім каменем спотикання в будь-якій мирній угоді. Цей факт є дуже важливим.

Кореспондентка видання Саллі Локвуд повідомила, що американське джерело, яке консультує військових чиновників США з питань України, сказало: «Дипломатія зараз — це фарс. Вона не відповідає реальності».

Зазначається, що Росія неодноразово сигналізувала про те, що хоче контролювати весь Донбас як частину будь-якого мирного врегулювання, а Україна категорично відкинула відмову від територій, особливо тих, які РФ наразі навіть не окупує. У Кремлі також заявляють, мовляв, «немає жодної надії на досягнення довгострокового врегулювання» без вирішення питання території.

Sky News наголошує, що американське джерело висловлювалося більш оптимістично, коли справа дійшла до очільник ОП Кирила Буданова на переговорах в Абу-Дабі.

«Буданов — єдиний член офісу Зеленського, якого вони сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там, є позитивним. Але я не бачу, щоб російська військова машина сповільнювалася», — розповів співрозмовник видання.

У статті зауважують, що перед зустріччю Абу-Дабі відчуття інші, ніж були раніше.

Виникає відчуття, що жодна зі сторін не з’явилася б, не обміркувавши принаймні компроміс, який вони були б готові прийняти.

Зустріч в ОАЕ

Днями Володимир Зеленський заявив, що в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії. Окрім того, наступний раунд переговорів про мир в Україні анонсував і спецпосланець США Стів Віткофф перед поїздкою до Росії, яка відбулася 22 січня.

Після переговорів «фюрера» Володимира Путіна зі спецпредставниками Америки Стівом Віткоффомі Джаредом Кушнером у Кремлі заявили, що що погодилися на переговори у форматі «Росія–США–Україна». Зустріч з представниками Вашингтона у Москві назвали «конструктивними та максимально відвертими».

Український лідер наголосив, що на тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією в Абу-Дабі (ОАЕ) ключовим буде питання Донбасу.