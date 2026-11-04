Таємний мирний план для України: BILD з’ясував, що пропонували у посольстві Німеччини в РФ

BILD розповів про таємний план миру для України, створений у посольстві Німеччини в Москві / © ТСН.ua

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Посольство Німеччини в Москві в 2024 році нібито розробило окремий секретний план щодо мирного врегулювання і закінчення війни в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні, проведеного німецькою газетою Bild.

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Згідно з розслідуванням видання, план виник у посольстві Німеччини в Москві. За словами джерела Bild, в обговореннях брали участь дипломати зі США та РФ.

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У виданні зауважують, що Пропозиція, датована 2024 роком, передбачає передачу так званих «спірних територій на сході України» під управління ООН на п’ять років. Після цього періоду мав бути проведений «референдум», де населення мало вирішити, чи хоче воно залишатися частиною України чи Росії.

Про які саме «спірні» територої йдеться — у Bild не уточнюють. Тому незрозуміло, йдеться про окуповані Росією частини Луганщини і Донеччини, чи про підконтрольні українській влади частини Донбасу.

Документ під назвою Agriculture Needs Peace («Сільському господарству потрібен мир») опинився у розпорядженні видання.

Хто автор мирного плану

Автором ініціативи був німецький дипломат Мартін Ніссен, який тоді відповідав у німецькому посольстві за сільськогосподарські питання. Він підтвердив BILD, що особисто підготував документ після переговорів із російськими дипломатами.

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За твердженням Ніссена, у Москві погоджували для нього контакти з МЗС РФ та Кремлем, а диктатор Володимир Путін нібито навіть підтримував цю ідею.

Дипломат також стверджує, що поінформував про мирний план посольство США, а американські представники нібито підтримали його ідеї.

План передбачав переговори про відведення військ, гарантії безпеки, обмін полоненими та відбудови України.

За словами Ніссена, про нього знали тодішній канцлер Олаф Шольц та міністр оборони Борис Пісторіус.

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Проте МЗС Німеччини заявило, що жодних переговорів про цю «дорожню карту» за дорученням міністерства чи погодженням з ним не проводилося. Шольц та Пісторіус також дистанціювалися від ідеї, причому останній назвав її приватною ініціативою Ніссена.

Раніше у Financial Times повідомили, що Володимир Зеленський відмовився підтримати мирний план, який передбачав визнання російського контролю над Кримом в обмін на відведення російських військ із більшої частини окупованих територій України.

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